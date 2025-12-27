Trionfo di Voci al Teatro comunale “Salvatore Cicero” di Cefalù: un Santo Stefano tra sogno e tradizione

Applausi a scena aperta a Cefalù per il soprano Valentina Di Franco e il tenore Francesco Ciprì. Un viaggio sonoro tra le colonne d’oro del cinema, il lirismo napoletano e la magia del Natale.

CEFALÙ – Nella cornice neoclassica del Teatro Comunale Salvatore Cicero, il 26 dicembre 2025 resterà scolpito come una data di grazia e virtuosismo. Il tradizionale Concerto di Santo Stefano si è trasformato in un evento di rara caratura emotiva, capace di fondere il rigore della tecnica vocale con l’immediatezza del sentimento popolare.

Protagonisti assoluti della serata, il soprano Valentina Di Franco e il tenore lirico Francesco Ciprì. I due artisti hanno saputo instaurare una simbiosi scenica perfetta, offrendo al pubblico un programma di eclettica eleganza che ha saputo spaziare dai chiaroscuri del cinema d’autore alle vette del repertorio partenopeo.

Un Viaggio tra Celluloide e Memoria

L’apertura è stata un omaggio alla grande scuola cinematografica italiana. Sulle note immortali di Nino Rota e Ennio Morricone, il duo ha saputo restituire quella dimensione eterea e solenne che ha reso celebre il cinema italiano nel mondo. La Di Franco ha incantato con filati di cristallo, mentre Ciprì ha sfoggiato un timbro solido e brunito, ideale per sorreggere le arcate melodiche cariche di nostalgia tipiche delle partiture morriconiane.

La Passione Partenopea e il Calore del Natale

Il cuore del concerto ha poi battuto al ritmo della Canzone Tradizionale Napoletana. Qui, il fraseggio dei due interpreti si è fatto più vibrante: un’interpretazione che ha rifuggito il cliché per ricercare l’essenza filologica e passionale di testi che sono, a tutti gli effetti, “piccole opere” in miniatura.

Non è mancato, ovviamente, il tributo al Natale. Tra i canti della tradizione, l’atmosfera si è fatta raccolta, trasformando il teatro in uno scrigno di spiritualità e luce. Sorprendente, inoltre, l’incursione nei classici della musica leggera italiana, riletti attraverso una lente lirica che ne ha nobilitato le armonie, dimostrando come la grande voce possa nobilitare ogni spartito.

Un Successo di Pubblico e Critica

Il pubblico, accorso numeroso nonostante il freddo dicembre, ha risposto con un entusiasmo debordante. Gli applausi a scena aperta hanno punteggiato ogni esecuzione, culminando in una ovazione finale che ha sancito il legame profondo tra la città di Cefalù e la grande musica.

In questo Magico Natale 2025, Valentina Di Franco e Francesco Ciprì non hanno solo eseguito brani: hanno officiato un rito di bellezza. Un concerto che ha confermato come la cultura, quando servita con tale maestria e generosità (ricordiamo l’ingresso libero fortemente voluto per la cittadinanza), sia il dono più prezioso che una comunità possa ricevere.

