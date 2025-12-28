Il Teatro Comunale “Salvatore Cicero” di Cefalù. Quella sera del 28 dicembre 2009



Un tempio laico delle arti tra storia, architettura e memoria musicale

Il Teatro Comunale “Salvatore Cicero” di Cefalù:

una storia di arti, civiltà e memoria musicale

Nel cuore di Cefalù, là dove la pietra antica dialoga con il mare e la memoria civile si fa architettura, sorge il Teatro Comunale “Salvatore Cicero”, luogo emblematico in cui la storia cittadina incontra la tradizione teatrale italiana. La sua vicenda attraversa oltre due secoli e racconta, con rara continuità, il desiderio di bellezza e di elevazione culturale di una comunità.

La nascita del teatro risale al 1814, quando un’associazione di notabili cefaludesi promosse la costruzione di uno spazio destinato allo spettacolo e alla vita sociale. In appena due anni l’edificio prese forma e assunse la classica configurazione a “ferro di cavallo”, cifra distintiva del teatro all’italiana, capace di coniugare eleganza formale, acustica raffinata e partecipazione collettiva. L’architetto Antonio Caruso firmò il progetto originario, mentre Emanuele Labiso intervenne successivamente ampliando la struttura con un soppalco e un piccolo loggione destinato ai fruitori delle classi meno abbienti: una scelta architettonica e sociale che aprì il teatro a una più ampia partecipazione cittadina.

Nel 1847, a seguito di difficoltà gestionali, l’Amministrazione Comunale assunse la gestione del teatro. Due anni dopo realizzò un secondo ingresso, mettendo in relazione diretta l’edificio con il Convento di San Nicola di Bari e rafforzando il dialogo tra spazio urbano, istituzioni civili e luoghi della spiritualità.

Le decorazioni pittoriche arricchirono ulteriormente il teatro grazie all’opera del pittore Rosario Spagnolo, che dipinse l’ovale del soffitto raffigurando l’allegoria delle arti. L’immagine, sospesa e luminosa, continua ancora oggi a vegliare sul pubblico e sugli artisti, richiamando la vocazione originaria del teatro come tempio laico della bellezza.

Il Novecento aprì una stagione complessa ma decisiva. Nell’immediato dopoguerra, dopo l’utilizzo dell’edificio come quartier generale delle truppe tedesche, la città restituì il teatro alla sua funzione culturale e ne promosse il rinnovamento, adattandolo alle esigenze della cinematografia moderna senza comprometterne l’identità storica.

Nel 1982 la città di Cefalù dedicò il teatro al Maestro Salvatore Cicero, violinista di straordinario talento, prematuramente scomparso. Compositore sensibile e primo violino di alcune tra le più importanti orchestre sinfoniche degli anni Sessanta, Cicero incarnò il legame profondo tra Cefalù e la grande tradizione musicale europea. L’intitolazione trasformò il teatro in un monumento vivo all’arte dei suoni e alla memoria artistica cittadina.

Dopo un accurato restauro, il Teatro Comunale “Salvatore Cicero” riaprì solennemente le porte il 28 dicembre 2009. Il Sindaco dott. Giuseppe Guercio e il Vescovo mons. Manzella inaugurarono ufficialmente l’edificio con il taglio del nastro. Per l’occasione, un concerto di altissimo profilo affidò la rinascita del teatro alla musica: i Solisti della Scala di Milano, diretti dal Maestro Veronesi, restituirono allo spazio la sua voce più autentica.

Oggi il Teatro “Salvatore Cicero” non rappresenta soltanto un edificio restaurato, ma un luogo dell’anima: scrigno di storia, spazio di incontro tra le arti, testimone silenzioso di una Cefalù che, attraverso il teatro, continua a raccontare se stessa.

