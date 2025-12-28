Valledolmo, il paese del pomodoro siccagno: 6 meraviglie tra Madonie e tradizioni

Valledolmo non è un posto che “capiti” per caso: è un paese che ti chiama quando hai voglia di Sicilia interna vera, quella che non ha bisogno di rumore per farsi ricordare. Siamo a 780 metri di quota, ai piedi delle Madonie sud-occidentali, sulle pendici di pizzo Sampieri: una posizione che già da sola spiega l’aria pulita, le prospettive larghe, la sensazione di stare in un punto alto ma umano, dove la vita continua a scorrere con un ritmo riconoscibile.

Oggi Valledolmo conta 3.052 abitanti (dato al 30 settembre 2025). È un numero che, da queste parti, significa una cosa precisa: la comunità c’è, si vede, si sente. Ed è una comunità che ha costruito nel tempo un calendario fitto di appuntamenti, tra fede e festa, tra pane benedetto e fiere affollate, tra devozione antica e una cultura agricola che non è nostalgia, ma identità.

Se dovessimo scegliere sei “cose belle” che raccontano davvero Valledolmo, io partirei da qui: dal suo modo di trasformare la storia in aneddoto, la tradizione in gesto, il lavoro in gusto, la piazza in teatro.

1) La Sagra del Pomodoro

La prima bellezza è di quelle che si riconoscono a occhi chiusi: il profumo. A Valledolmo c’è una festa che non è solo evento, ma dichiarazione d’amore: la Sagra del Pomodoro, nella terza settimana di settembre, tra venerdì, sabato e domenica. Qui il protagonista è il pomodoro siccagno, coltivato in pieno campo senza alcuna irrigazione. È una parola che vale più di mille slogan, “siccagno”, perché dentro ci sta un’intera filosofia: fare qualità con ciò che il territorio offre, senza forzare, lasciando che sia il clima del comprensorio valledolmese — con una buona umidità atmosferica anche d’estate — a equilibrare tutto.

Il racconto agricolo è preciso e affascinante: pochi interventi colturali, praticamente assenti i trattamenti antiparassitari, una resa tra 100 e 120 quintali per ettaro, e soprattutto un risultato finale che viene descritto così: rosso e succoso, di grande bontà, con una produzione importante. La sagra lo celebra in piazza Purità con esposizioni di varietà diverse e degustazioni di piatti in cui il pomodoro torna sovrano: salsa, concentrato, il famoso astrattu, e quell’idea semplice e irresistibile di una spaghettata che chiude la serata come si chiude una storia ben raccontata.

2) La Fiera del 1º maggio

La seconda bellezza è un pieno di energia collettiva: la Fiera del 1º maggio, descritta come una delle fiere più visitate e attese della Sicilia. Nata per sostenere la “florida attività artigianale e agricola” del paese, nel tempo ha allargato i confini e il respiro, diventando qualcosa che supera Valledolmo e, per molti, vale il viaggio.

È facile capire perché funzioni: Valledolmo ha un’anima concreta, di lavoro, di campagna e di botteghe. E una fiera, qui, non è solo bancarelle: è il momento in cui il paese si riconosce, si mostra, si misura con gli altri. È una giornata che mette insieme orgoglio e incontro, tradizione e contemporaneità, come se la primavera passasse da qui per ricordare che la Sicilia interna sa ancora essere centrale.

3) Sant’Antonio di Padova

La terza cosa bella è il cuore religioso e insieme popolare di Valledolmo: Sant’Antonio di Padova, patrono, festeggiato il 18 agosto. Non è una data casuale: la storia racconta che in passato la festa fu spostata più volte per ragioni amministrative e per temperature più favorevoli, fino alla scelta definitiva dell’“agosto pieno”, quando il paese è più vivo, più presente, più pronto a partecipare.

E infatti la festa non dura un giorno: si prolunga con manifestazioni religiose, culturali, ricreative e musicali durante tutto il mese. La processione è un’immagine che torna, perché dentro ci sono le autorità locali, la banda che intona marce, e soprattutto un elemento che fa immediatamente “paese”: le confraternite, con il caratteristico abitino. È quel momento in cui Valledolmo non si limita a celebrare: si riconosce.

4) Le confraternite e la Confraternita del Rosario

Valledolmo non ha solo confraternite “presenti”: ha confraternite che organizzano e che custodiscono il senso profondo delle feste. Il caso più eloquente è la Venerabile Confraternita di Maria SS. del Rosario, fondata nel 1765, legata alla festa della prima domenica di ottobre, che unisce devozione e comunità, e si intreccia con la sagra dell’uva e con la festa dei vini DOC della Contea di Sclafani in cui ricade il territorio valledolmese.

La festa ha tanti momenti: l’annuncio dei mortaretti, la messa delle 11 con il rito di iniziazione dei nuovi confrati, la supplica alla Madonna, poi nel pomeriggio la messa delle 18 e la processione del simulacro, fino ai giochi pirotecnici. Ma ciò che colpisce davvero è il perché: la festa ha un valore speciale per i valledolmesi perché, “un secolo dopo la fondazione del paese”, iniziarono il culto nella chiesa della Madonna del Buon Pensiero, divenuta poi delle Anime Sante. In altre parole: la confraternita non è un dettaglio folkloristico, è una forma di memoria organizzata, un modo per dire “noi siamo ancora qui, insieme”.

5) L’Incontro di Pasqua

La quinta cosa bella è un momento che ti fa vedere la scena davanti agli occhi: l’Incontro di Pasqua. Si svolge nella centrale via Cadorna, alle spalle del monumento ai caduti che tutti chiamano affettuosamente “u Pupu”. Il mezzogiorno, il terzo squillo di tromba, e poi i simulacri dell’Addolorata e del Cristo Risorto che, portati a spalla, si muovono di corsa l’uno verso l’altro.

Arrivano vicini, e lì accade il gesto simbolico più potente: viene tolto il velo nero all’Addolorata, e Madre e Figlio si avvicinano in un abbraccio che è insieme fede e teatro, commozione e racconto. Sono riti così che spiegano cosa sia davvero un paese: non un luogo “piccolo”, ma un luogo dove certe emozioni hanno ancora il coraggio di diventare pubbliche, condivise, collettive.

6) “U Pupu” e la storia che sembra una leggenda

La sesta bellezza è una storia che ha tutto: un personaggio famoso, un aneddoto irresistibile, un oggetto simbolico e una comunità che lo ribattezza con affetto. Siamo nel 1927: arriva il prefetto Mori, “prefetto di ferro”, per inaugurare la nuova rete idrica e il nuovo monumento ai caduti, realizzato dallo scultore Antonio Ugo. Il monumento viene chiamato dai valledolmesi “u Pupu” e diventa famoso per lo scandalo della nudità, tanto da essere coperto immediatamente con veli.

È un racconto che fa sorridere e, insieme, racconta un paese intero: la sorpresa davanti all’arte, il pudore di un’epoca, la velocità con cui una comunità trasforma un fatto in soprannome, e un soprannome in identità. E dentro c’è anche la Valledolmo “moderna” che cresce: nel ventennio fascista arriva una conduttura idrica che soddisfa i bisogni degli abitanti, una di quelle infrastrutture che cambiano davvero la vita, giorno dopo giorno, senza fare rumore.

C’è persino un episodio drammatico che rende la memoria più profonda: durante la seconda guerra mondiale, un aereo alleato lanciò per errore una bomba sulla chiesa della Purità, distruggendola e ferendo alcuni fedeli. L’ordigno era destinato a un’altra chiesa, la Madonna del Buon Pensiero, che in quel momento avrebbe dovuto accogliere munizioni e armi. Sono righe dure, ma necessarie: perché un paese non è solo festa, è anche la capacità di ricordare ciò che è accaduto e di restare in piedi.