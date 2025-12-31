Premio Personaggio 2025 a Giuseppe Ferrarello: le Madonie affidate a chi le vive

Il Premio Personaggio 2025 viene assegnato a Giuseppe Ferrarello, sindaco di Gangi e recentemente nominato Presidente del Parco delle Madonie, per il valore simbolico, istituzionale e territoriale che la sua figura rappresenta oggi per l’intero comprensorio madonita. Un riconoscimento che non guarda solo al ruolo ricoperto, ma al significato profondo di una scelta che parla direttamente alle comunità delle aree interne.

La motivazione del Premio

“Il Premio Personaggio 2025 viene conferito a Giuseppe Ferrarello per il valore profondo che la sua figura rappresenta oggi per le Madonie, alla luce della recente nomina a Presidente del Parco delle Madonie e del percorso amministrativo e umano che rende questa scelta particolarmente significativa per l’intero territorio. La sua nomina assume un significato che va oltre l’incarico istituzionale. Il Parco delle Madonie viene affidato a una persona che vive, amministra e conosce quotidianamente il territorio madonita. Un presidente che non osserva le Madonie dall’esterno, ma le abita, le attraversa, ne conosce le fragilità e le potenzialità perché ne è parte integrante. La sua nomina rappresenta un segnale forte alle comunità delle Madonie: il Parco come presidio vivo, guidato da chi ha maturato un’esperienza diretta nelle aree interne, affrontandone concretamente i problemi dello spopolamento, della viabilità, dello sviluppo economico e della tutela dell’identità culturale. Il Premio riconosce dunque ciò che questa scelta istituzionale significa per il territorio: affidare il Parco a un sindaco delle Madonie, a un amministratore che ne incarna la quotidianità e ne condivide le responsabilità. Il riconoscimento è conferito anche per l’azione amministrativa svolta nel corso del 2025 come sindaco di Gangi, durante la quale Giuseppe Ferrarello ha continuato a rafforzare un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle aree interne, sulla cultura dell’accoglienza, sul sostegno all’agricoltura, all’artigianato e alle piccole imprese locali, promuovendo politiche concrete contro lo spopolamento e investendo su cultura, turismo e coesione sociale. Un impegno che ha consolidato il ruolo di Gangi come riferimento per le Madonie e come esempio di comunità attiva, consapevole e radicata nel proprio territorio.”

Un sindaco delle Madonie

Giuseppe Ferrarello è sindaco di Gangi, uno dei borghi simbolo delle Madonie, e da anni rappresenta una figura di riferimento per le politiche delle aree interne. La sua esperienza amministrativa è profondamente radicata nel territorio, vissuto non come spazio astratto ma come comunità concreta, fatta di persone, imprese, criticità e risorse da valorizzare.

Nel 2014, durante il suo secondo mandato da sindaco, Gangi ottenne il prestigioso riconoscimento di “Borgo dei Borghi”, affermandosi a livello nazionale come modello di rigenerazione culturale e identitaria. Un risultato che ha segnato una svolta nel racconto delle Madonie, contribuendo a restituire centralità e dignità alle aree interne.

Rieletto sindaco nel 2022, Ferrarello ha proseguito un percorso amministrativo fondato sulla valorizzazione dell’agricoltura, della zootecnia, dell’artigianato e del commercio locale. Nel territorio comunale operano oltre 500 aziende agricole, considerate non solo come comparto produttivo ma come vero presidio ambientale e sociale. Accanto a esse, resistono e si rinnovano piccole attività familiari specializzate nei tessuti, nel ferro battuto e nella lavorazione della pietra.

Il lavoro svolto nel 2025

Nel corso del 2025, l’azione amministrativa di Giuseppe Ferrarello si è concentrata con forza sulla cultura dell’accoglienza, sulla promozione di un turismo consapevole e sulla costruzione di una comunità coesa. Ha sostenuto iniziative culturali come il Maggio dei Libri, rafforzando il ruolo della cultura come strumento di crescita e identità.

Particolare attenzione è stata dedicata alle politiche contro lo spopolamento: progetti di coworking per il lavoro a distanza, incentivi economici per chi avvia nuove attività, agevolazioni sui tributi locali e contributi a fondo perduto. In questa direzione si inserisce anche il futuro Bando Comuni Marginali, pensato per favorire l’apertura di attività nel centro storico.

Sotto la sua guida, Gangi ha inoltre ottenuto importanti finanziamenti pubblici, tra cui quello per la trasformazione di un ex carcere di massima sicurezza in Museo delle Farfalle Viventi, oltre a interventi per la riqualificazione delle scuole, del centro storico e per infrastrutture strategiche come il potabilizzatore.

Un presidente che nasce dal territorio

È questo percorso, umano e amministrativo, che rende oggi credibile e coerente la nomina di Giuseppe Ferrarello a Presidente del Parco delle Madonie. Non un amministratore calato dall’alto, ma un uomo del territorio, che conosce limiti e potenzialità delle aree interne e che ha affrontato con realismo temi complessi come la viabilità, la distanza dai grandi centri e la necessità di uno sviluppo sostenibile.

Il Premio Personaggio 2025 riconosce dunque non solo una figura istituzionale, ma un modo di abitare e amministrare le Madonie, restituendo al Parco il valore di presidio vivo delle comunità che è chiamato a tutelare.