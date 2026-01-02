Cefalù, la Corale ASMU apre le prove: appuntamento oggi 2 gennaio a San Nicola

La Corale dell’Associazione Siciliana Musica per l’Uomo (ASMU) apre le proprie prove settimanali alla città. Il primo appuntamento è fissato per oggi venerdì 2 gennaio, alle ore 17.00, nella Chiesa di San Nicola a Cefalù, con una prova aperta dedicata al Natale.

Non si tratta di uno spettacolo né di un’esibizione pubblica, ma di una prova reale e condivisa, pensata come spazio di ascolto e partecipazione. L’iniziativa è rivolta non solo a chi canta, ma anche a chi recita, suona, legge, racconta, disegna o sente semplicemente il bisogno di esserci e condividere un tempo comune.

L’apertura delle prove nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio ai talenti che spesso non trovano luoghi di espressione, favorendo l’incontro tra persone, linguaggi e sensibilità diverse, all’interno di un’esperienza collettiva fatta di voci, parole, musica e silenzi.

Chi desidera partecipare attivamente può manifestare il proprio interesse scrivendo “SÌ – Prova di Natale” su WhatsApp al 347 297 5402. I partecipanti saranno ricontattati per l’inserimento nella prova.

L’invito è aperto a tutti, senza requisiti particolari: non serve essere perfetti, serve esserci.