La Cefalù che vediamo e la Cefalù che non vediamo: cosa dicono davvero i dati ISTAT

Chi attraversa Cefalù oggi vede una città piena. Strade affollate, locali aperti, stagioni turistiche sempre più lunghe. L’immagine è quella di una città viva, dinamica, in crescita. È la Cefalù che vediamo.

Ma accanto a questa immagine ne esiste un’altra, meno visibile, silenziosa, che non compare nelle fotografie: è la Cefalù che non vediamo, quella che emerge dai dati ISTAT sulla popolazione.

Le due città convivono nello stesso spazio e nello stesso tempo, ma raccontano storie opposte. Ed è proprio questo scarto tra apparenza e realtà che i numeri aiutano a comprendere.

La città piena che attraversiamo

La Cefalù visibile è quella attraversata ogni giorno da migliaia di persone. È la città che funziona per chi arriva: accogliente, attiva, capace di offrire servizi, ristorazione, ospitalità. Questa vitalità è reale, ma è temporanea. Vive di presenze, non di permanenze.

Il Segreto del Re

È una città che si accende soprattutto in alcuni periodi dell’anno, che si adatta ai flussi, che misura il proprio successo in base a quante persone passano, non a quante restano.

La città che non vediamo nei numeri

Poi c’è la Cefalù che non si vede a colpo d’occhio. È quella che emerge dai dati ISTAT: una comunità che cresce poco, che invecchia, che fa sempre meno figli. Una città dove il saldo tra nascite e decessi è negativo e dove anche l’arrivo di nuovi residenti non basta a invertire la tendenza.

Questa Cefalù non è rumorosa, non riempie le strade, ma è quella che tiene in piedi scuole, sanità, servizi pubblici. Ed è proprio questa comunità che mostra segni di sofferenza.

Quando le presenze nascondono il problema

Il rischio più grande è confondere movimento con crescita. Una città può essere attraversata da migliaia di persone e allo stesso tempo perdere consistenza come comunità stabile. I dati ISTAT servono proprio a smascherare questo equivoco.

La vitalità turistica non si traduce automaticamente in nuove famiglie, in bambini, in continuità generazionale. Se la città cresce solo in presenze e non in residenti, la sua base sociale si indebolisce.

Due città, due logiche diverse

La Cefalù che vediamo risponde alla logica del flusso: velocità, consumo, adattamento continuo.

La Cefalù che non vediamo vive invece di stabilità: relazioni durature, servizi costanti, scelte di lungo periodo.

Quando la prima prende il sopravvento sulla seconda, accade qualcosa di profondo: la comunità inizia a inseguire il turismo, invece di essere il turismo a inserirsi in una comunità viva.

Scuole: il primo campanello d’allarme

La scuola è il primo luogo in cui la Cefalù invisibile si manifesta. Meno bambini significa classi più piccole, accorpamenti, riduzione dell’offerta educativa. È un processo lento, ma costante, che i dati ISTAT rendono evidente.

Una città piena di turisti può permettersi di ignorare questo segnale. Una città che vuole restare comunità no. Perché senza scuole forti, il futuro smette di essere condiviso.

Sanità e servizi: la pressione che cresce

L’altra faccia della medaglia è l’invecchiamento della popolazione. Più anziani significa più bisogno di sanità territoriale, di assistenza, di servizi sociali. Ma una città organizzata attorno ai flussi rischia di non investire abbastanza su queste esigenze.

I turisti non tengono aperti gli ambulatori. Non garantiscono la continuità dei servizi. Lo fanno le comunità stabili. Ed è proprio questa stabilità che, secondo i dati ISTAT, si sta indebolendo.

La città che segue i turisti

Negli anni, Cefalù ha progressivamente adattato spazi, tempi e priorità ai flussi turistici. È un processo comprensibile, ma che ha un costo. Quando la città segue i turisti, la vita quotidiana dei residenti diventa secondaria.

I dati demografici indicano che questa inversione di priorità non è sostenibile nel lungo periodo. Una città che funziona solo per chi passa rischia di non funzionare più per chi resta.

Integrare il turismo nella comunità

Il punto non è ridurre il turismo, ma integrarlo. Il turismo deve seguire la comunità, non sostituirla. Deve rafforzare la vita stabile, non eroderla. I numeri ISTAT indicano che questa scelta non è più rinviabile.

Continuare a leggere la vitalità solo attraverso l’affollamento significa ignorare la città che non vediamo, quella che tiene insieme il tessuto sociale.

Una scelta che riguarda il futuro

Le due Cefalù convivono oggi. Ma non possono crescere entrambe allo stesso modo. O la città rafforza la propria comunità, oppure diventerà sempre più un luogo di passaggio, sempre meno una città che si riconosce come tale.

I dati ISTAT non sono un giudizio, ma un avvertimento. Ci dicono che l’apparenza di vitalità non basta.

Perché una città è davvero viva solo quando riesce a durare nel tempo, non solo a riempirsi per qualche stagione.