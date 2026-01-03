La Polisportiva Lascari Cefalù in trasferta sul campo del Pro Falcone

Sedicesima giornata: quadro tattico, calendario e assetti di classifica

La 16ª giornata del campionato di Promozione – Girone B si colloca in un momento cruciale della stagione, con una classifica ancora apertissima sia nella zona di vertice sia nella lotta per la salvezza. Il turno, distribuito tra sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026, rappresenta un passaggio di snodo sul piano strategico, più che meramente numerico: molte squadre sono chiamate a confermare la propria identità, altre a ridefinire obiettivi e ambizioni.

Nel rispetto dell’andamento reale del turno, non vengono riportati risultati parziali o non definitivi delle gare del sabato, mantenendo così una lettura corretta e professionale del contesto competitivo.

Calendario ufficiale – 16ª giornata

Sabato 3 gennaio 2026

Sabato 3 gennaio 2026

Ore 14:30 — Monforte San Giorgio V.D.M. Calcio – Gangi

Ore 14:30 — Nuova Rinascita – Santangiolese Calcio

Ore 15:00 — Futura – Comprensorio del Tindari

Domenica 4 gennaio 2026

Ore 14:30 — Città di Villafranca – Aluntina

Ore 14:30 — Polisportiva Nicosia – Orlandina Calcio

Ore 14:30 — Pro Falcone – Lascari-Cefalù

Ore 14:30 — Torregrotta 1973 – Pro Mende Calcio

Ore 15:00 — Città di Galati – Città di Mistretta

Lettura tecnica del turno

Il programma propone scontri diretti ad alta densità tattica, in particolare tra le squadre di vertice e quelle immediatamente a ridosso della zona playoff. Riflettori puntati su Pro Falcone – Lascari-Cefalù, gara che mette di fronte una delle formazioni più solide del campionato a una squadra strutturata e consapevole del proprio primato.

Altissimo contenuto tecnico anche in Polisportiva Nicosia – Orlandina Calcio, confronto tra due sistemi di gioco maturi, ben organizzati e con un’identità ormai definita, mentre Città di Villafranca – Aluntina rappresenta un test di continuità per i padroni di casa, chiamati a sostenere il ritmo dell’alta classifica.

In coda, partite come Città di Galati – Città di Mistretta e Nuova Rinascita – Santangiolese assumono un valore che va oltre i tre punti: sono gare che incidono direttamente sulla tenuta psicologica del girone di ritorno.

Classifica

Lascari-Cefalù – 36 pt Città di Villafranca – 35 pt Orlandina Calcio – 32 pt Polisportiva Nicosia – 31 pt Futura – 27 pt Pro Falcone – 21 pt Aluntina – 21 pt Torregrotta 1973 – 20 pt Pro Mende Calcio – 20 pt Gangi – 19 pt Nuova Rinascita – 18 pt Comprensorio del Tindari – 16 pt Città di Mistretta – 14 pt Monforte San Giorgio V.D.M. – 11 pt Santangiolese Calcio – 10 pt Città di Galati – 7 pt

Il Girone B conferma la propria natura: campionato di equilibrio, intensità e forte identità territoriale, dove la distanza tra ambizione e rischio resta sottile. La sedicesima giornata, una volta completata, offrirà indicazioni decisive non solo sul valore delle rose, ma sulla loro tenuta mentale, fattore sempre più determinante in questa fase della stagione.