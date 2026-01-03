La Polisportiva Lascari Cefalù in trasferta sul campo del Pro Falcone

Sedicesima giornata: quadro tattico, calendario e assetti di classifica
La 16ª giornata del campionato di Promozione – Girone B si colloca in un momento cruciale della stagione, con una classifica ancora apertissima sia nella zona di vertice sia nella lotta per la salvezza. Il turno, distribuito tra sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026, rappresenta un passaggio di snodo sul piano strategico, più che meramente numerico: molte squadre sono chiamate a confermare la propria identità, altre a ridefinire obiettivi e ambizioni.
Nel rispetto dell’andamento reale del turno, non vengono riportati risultati parziali o non definitivi delle gare del sabato, mantenendo così una lettura corretta e professionale del contesto competitivo.
Calendario ufficiale – 16ª giornata
Sabato 3 gennaio 2026
- Ore 14:30 — Monforte San Giorgio V.D.M. Calcio – Gangi
- Ore 14:30 — Nuova Rinascita – Santangiolese Calcio
- Ore 15:00 — Futura – Comprensorio del Tindari
Domenica 4 gennaio 2026
- Ore 14:30 — Città di Villafranca – Aluntina
- Ore 14:30 — Polisportiva Nicosia – Orlandina Calcio
- Ore 14:30 — Pro Falcone – Lascari-Cefalù
- Ore 14:30 — Torregrotta 1973 – Pro Mende Calcio
- Ore 15:00 — Città di Galati – Città di Mistretta
Lettura tecnica del turno
Il programma propone scontri diretti ad alta densità tattica, in particolare tra le squadre di vertice e quelle immediatamente a ridosso della zona playoff. Riflettori puntati su Pro Falcone – Lascari-Cefalù, gara che mette di fronte una delle formazioni più solide del campionato a una squadra strutturata e consapevole del proprio primato.
Altissimo contenuto tecnico anche in Polisportiva Nicosia – Orlandina Calcio, confronto tra due sistemi di gioco maturi, ben organizzati e con un’identità ormai definita, mentre Città di Villafranca – Aluntina rappresenta un test di continuità per i padroni di casa, chiamati a sostenere il ritmo dell’alta classifica.
In coda, partite come Città di Galati – Città di Mistretta e Nuova Rinascita – Santangiolese assumono un valore che va oltre i tre punti: sono gare che incidono direttamente sulla tenuta psicologica del girone di ritorno.
Classifica
- Lascari-Cefalù – 36 pt
- Città di Villafranca – 35 pt
- Orlandina Calcio – 32 pt
- Polisportiva Nicosia – 31 pt
- Futura – 27 pt
- Pro Falcone – 21 pt
- Aluntina – 21 pt
- Torregrotta 1973 – 20 pt
- Pro Mende Calcio – 20 pt
- Gangi – 19 pt
- Nuova Rinascita – 18 pt
- Comprensorio del Tindari – 16 pt
- Città di Mistretta – 14 pt
- Monforte San Giorgio V.D.M. – 11 pt
- Santangiolese Calcio – 10 pt
- Città di Galati – 7 pt