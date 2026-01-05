A Cefalù si muore più di quanto si nasce: la città entra nel declino demografico

Secondo i dati ufficiali ISTAT, nel 2024 a Cefalù sono nati 72 bambini e sono morte 166 persone. Non è una sensazione diffusa, non è una lettura pessimistica della realtà, non è un artificio narrativo: è una rilevazione statistica pubblica. Quando una città registra numeri così sbilanciati, non sta attraversando una fase passeggera, ma sta entrando in una trasformazione strutturale, in cui il rapporto tra presente e futuro cambia radicalmente.

Il saldo naturale negativo non è più un segnale debole, ma una frattura che incide sulla capacità stessa della comunità di rigenerarsi.

Una città vive davvero finché riesce a sostituire le generazioni che se ne vanno con nuove vite che arrivano. Quando questo meccanismo si interrompe, tutto il resto inizia lentamente a perdere equilibrio: l’economia, i servizi, la scuola, la cultura, la vita comunitaria. Il declino demografico non è mai solo una questione di numeri: è un cambiamento profondo del modo di abitare e di stare insieme.

Il 2050 non come allarme, ma come conferma

Chi pensa che questi dati possano correggersi da soli dovrebbe guardare alle previsioni demografiche ISTAT, scenario mediano. Nel 2050 Cefalù è stimata scendere a 12.123 abitanti, con 64 nati vivi e 204 morti in un solo anno. Il dato più significativo non è soltanto la diminuzione della popolazione, ma il fatto che il divario tra nascite e decessi aumenta ulteriormente.

Il futuro, dunque, non riequilibra il presente: lo consolida. Ciò che oggi appare come una tendenza diventa domani una condizione stabile. Una città più piccola, più anziana, con meno bambini, meno famiglie giovani, meno persone in età attiva in grado di sostenere il peso dei servizi, del welfare, della vita comunitaria. Non è una previsione catastrofista, ma la prosecuzione lineare di ciò che sta già accadendo.

Prima conseguenza: la città invisibile dei visitatori prende il sopravvento

Quando i residenti diminuiscono, non si crea un vuoto neutro. Quel vuoto viene occupato da presenze temporanee che finiscono per dettare le regole della città. I visitatori diventano il riferimento principale per l’organizzazione urbana: negli orari, nei prezzi, nell’uso degli spazi, nelle priorità economiche e amministrative.

Cefalù continua ad apparire viva, affollata, dinamica. Ma è una vitalità di superficie, che non coincide più con la vita quotidiana dei residenti. La città vissuta da chi ci abita tutto l’anno diventa progressivamente invisibile, mentre prende forma una Cefalù modellata sui bisogni di chi arriva e riparte. È una trasformazione silenziosa, ma profonda, che modifica il senso stesso dell’abitare.

Seconda conseguenza: i residenti si ritirano o se ne vanno

In una città sempre più orientata al temporaneo, vivere stabilmente diventa difficile. Le case cambiano funzione, gli affitti diventano incerti, i servizi di prossimità perdono centralità. La pressione quotidiana cresce, soprattutto per le famiglie, per gli anziani, per chi lavora fuori dai circuiti più remunerativi.

Molti residenti reagiscono chiudendosi: si riducono le relazioni di quartiere, si affievolisce la partecipazione, si perde il senso di appartenenza quotidiana. Altri, soprattutto i più giovani, scelgono di andare via. Non per mancanza di amore verso la città, ma perché diventa impossibile immaginare un progetto di vita stabile. Il declino demografico, così, non solo produce effetti: si autoalimenta.

Terza conseguenza: la comunità cefaludese si scompone

Quando una città perde famiglie e giovani, perde anche continuità. Diminuiscono gli imprenditori locali, si indeboliscono le reti informali, si interrompe la trasmissione di competenze, valori, relazioni. La comunità non scompare all’improvviso: si frammenta lentamente, fino a diventare una somma di individualità scollegate.

Restano i luoghi, restano le attività, ma manca il passaggio di testimone. Una città senza figli è una città senza eredi, senza memoria futura, senza capacità di rinnovarsi dall’interno. È una città che rischia di vivere di rendita sul proprio passato, senza costruire un domani condiviso.

Prima causa: si punta ai numeri dei visitatori

Negli ultimi anni il successo di Cefalù è stato misurato quasi esclusivamente attraverso i numeri delle presenze. Più visitatori significano più crescita, più visibilità, più consenso immediato. In questa logica, però, la qualità della vita dei residenti è diventata un fattore secondario.

Quando una città ragiona solo in termini di flussi e non di permanenza, la residenza stabile perde valore. I bisogni quotidiani – casa, servizi, spazi di relazione – vengono subordinati alla logica della rendita. Una città che non tutela chi la abita non può aspettarsi di generare nuove vite.

Seconda causa: il futuro non si progetta, si vive di emergenze

Le decisioni arrivano sempre dopo. Si interviene quando il problema esplode, non quando si forma. Mancano visioni di lungo periodo, strumenti di pianificazione, obiettivi chiari sul tipo di città che si vuole costruire nei prossimi venti o trent’anni.

Vivere di emergenze significa consumare il presente senza costruire il domani. Una città che rinvia continuamente le scelte strutturali finisce per subirle, perdendo la possibilità di orientare il proprio destino demografico e sociale.

Terza causa: si blocca il confronto sociale

Il confronto sociale si è progressivamente ristretto. Le alternative faticano a emergere, il dibattito pubblico si impoverisce, le critiche vengono percepite come ostacoli e non come risorse. In questo vuoto si impone un modello di sviluppo che promette crescita, ma produce fragilità.

È un modello che funziona nel breve periodo, ma che svuota la città dal punto di vista demografico e comunitario. Una crescita senza radici, che lascia dietro di sé una città più fragile, più sola, più esposta.

Una scelta ancora possibile

I dati ISTAT non emettono sentenze morali, ma indicano direzioni. Il declino demografico non è una fatalità naturale: è il risultato di priorità, visioni e mancate decisioni. Riconoscerlo non significa rinnegare Cefalù, ma scegliere se resti una comunità viva o solo una destinazione efficiente.

La domanda, ormai, non è più se il cambiamento sia in atto, ma se la città voglia affrontarlo consapevolmente prima che diventi irreversibile: Cefalù vuole ancora scegliere il proprio futuro o preferisce lasciarlo decidere ai numeri?