Epifania del Signore: nella Cattedrale di Cefalù Solenne Liturgia presieduta dal Vescovo

La solennità dell’Epifania del Signore, celebrata nella Basilica Cattedrale di Cefalù il 6 gennaio, rinnova uno dei misteri più profondi del tempo natalizio: la manifestazione universale di Cristo, luce offerta a tutti i popoli. Il racconto evangelico dei Magi (Mt 2,1-12) non narra soltanto un evento del passato, ma proclama una verità sempre attuale: il Figlio di Dio si lascia trovare da chi lo cerca con cuore sincero.

I Padri della Chiesa hanno letto nell’Epifania la chiamata delle genti alla salvezza. San Leone Magno afferma che «nei Magi è adorata la totalità dei popoli», mentre sant’Agostino ricorda che la stella guida il cammino, ma è la Scrittura a condurre al Cristo. Oro, incenso e mirra diventano così una confessione di fede: Gesù è Re, Dio e Uomo mortale, destinato a donare la vita per il mondo.

La celebrazione liturgica rende presente questo mistero. Nella Cattedrale, Chiesa madre della diocesi, l’Epifania si manifesta come evento ecclesiale: Cristo continua a rivelarsi nella Parola proclamata e nell’Eucaristia celebrata, segno di una Chiesa chiamata a essere luce e annuncio per tutti.

Programma delle celebrazioni

Chiesa di San Stefano

Lunedì 5 gennaio

– Ore 17.30 Santo Rosario

– Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica vespertina

Basilica Cattedrale di Cefalù

Martedì 6 gennaio

– Ore 9.30 Celebrazione Eucaristica

– Ore 11.30 Celebrazione Eucaristica

– Ore 18.00 Celebrazione Eucaristica Pontificale,

presieduta da S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo di Cefalù

Chiesa di Santa Maria d’Itria e San Giovanni Evangelista

Martedì 6 gennaio

– Ore 11.00 Celebrazione Eucaristica

L’Epifania invita i fedeli a seguire la luce di Cristo e, come i Magi, a tornare alla vita quotidiana «per un’altra strada» (Mt 2,12): quella della conversione, della fede e della testimonianza.