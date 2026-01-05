Cefalù ha ospitato Alessandro Borghese 4 Ristoranti. Lo show di Sky Original

Cefalù torna protagonista, questa volta sotto i riflettori della grande narrazione televisiva, come terza tappa del nuovo ciclo di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”, lo show Sky Original realizzato da Banijay Italia, in onda domenica da 4 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

Cefalù, nota in tutto il mondo per la sua Cattedrale e per la maestosa Rocca che veglia sul borgo, accoglie ogni anno migliaia di visitatori seducendoli anche attraverso una cucina che è racconto di generazioni. Nel dedalo del centro storico convivono ristoranti turistici e trattorie identitarie, dove la Pasta a Taianu, gli involtini di pesce spada e le sarde a beccafico dialogano con formaggi, carni e prodotti della terra, restituendo l’immagine di una Sicilia doppia e indivisibile. Raccontare questa complessità non è semplice: la sfida di Borghese è stata quella di eleggere il miglior ristorante di cucina di terra e di mare di Cefalù.

Le regole del programma restano immutate: quattro ristoratori, un unico filo conduttore e una competizione giocata su gusto, tecnica, servizio e identità. Ogni locale diventa teatro di una visita incrociata, con l’immancabile ispezione in cucina dello chef e una valutazione che abbraccia accoglienza, menu, servizio e conto. A rendere il confronto ancora più serrato, lo special di puntata: a Cefalù il piatto simbolo è la pasta a taianu, piatto rustico e solenne, cotto nel tradizionale tegame di terracotta di origine araba, emblema di una cucina lenta, stratificata e intensa.

A contendersi il titolo sono state quattro realtà diverse, ciascuna con un’anima precisa:

Passafiume, guidato da Lino,

Il Carretto, con Jessica,

Le Chat Noir – Famiglia Natoli,

Winery e Putia, con Maria.

I voti, come da tradizione, restano segreti fino al confronto finale, quando giudizi e tensioni emergono attorno allo stesso tavolo, prima del verdetto conclusivo dello chef, capace di confermare o ribaltare la classifica. Al vincitore, oltre al titolo, un contributo economico da reinvestire nella propria attività, mentre tutti i locali entrano nella rete certificata dal bollino #Ale4Ristoranti.



Alla fine ha vinto … non lo sveliamo per rispetto di chi aspetta la trasmissione in chiaro.

Complimenti a Sky per le riprese della Città eccezionali.

Domanda: secondo voi, da questa puntata, come esce l’immagine di Cefalù gastronomica?