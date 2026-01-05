La Polisportiva Lascari Cefalù vince e resta prima

Promozione Girone B – 16ª giornata

Gerarchie che si definiscono, inseguimenti che si accendono

La sedicesima giornata del Girone B di Promozione, disputata tra sabato 3 e domenica 4 gennaio 2026, consegna al campionato un quadro sempre più nitido nelle zone di vertice e una lotta serrata nelle posizioni intermedie, mentre in coda il margine di errore si assottiglia drasticamente. Un turno ricco di segnali forti, di conferme autorevoli e di qualche caduta che pesa.

Pro Falcone – Lascari Cefalù 0-1 (Foto: Gaetano Nicchi)

Prima vittoria dell’anno, primato confermato

Riparte nel migliore dei modi il 2026 del Lascari Cefalù, che nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione – Girone B Sicilia espugna il campo della Pro Falcone con una vittoria preziosa e meritata. Una gara tutt’altro che semplice, contro un avversario solido e ben organizzato, affrontata con maturità, pazienza e qualità dai ragazzi di mister Comito.

Sin dalle prime battute i giallorossi prendono in mano il pallino del gioco: Mocciaro ha subito l’occasione per sbloccare il risultato, ma la conclusione termina fuori. Il Lascari Cefalù mantiene per tutto il primo tempo una netta supremazia territoriale, mentre la Pro Falcone si difende con baricentro basso, cercando ripartenze e lanci lunghi, puntualmente neutralizzati da Tarantino e compagni. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa gli ospiti aumentano ulteriormente la pressione: Mocciaro, Justice e Corsino – quest’ultimo fermato da un intervento prodigioso del portiere avversario – vanno più volte vicini al vantaggio. Il gol decisivo arriva al 72’: lancio preciso di Portera, finta di Mocciaro e conclusione vincente di Pastorella, che beffa l’estremo difensore con una morbida parabola.

La Pro Falcone accusa il colpo e non riesce a reagire; nel finale Mocciaro e Monaco sfiorano il raddoppio. Dopo 94 minuti il triplice fischio sancisce lo 0-1 finale, che vale la prima vittoria dell’anno, il mantenimento del primato e un’iniezione di fiducia fondamentale.

Ora lo sguardo è già rivolto al prossimo impegno: domenica 11 gennaio, al Comunale, arriva il Città di Galati.

Forza sempre Giallorossi. 💛❤️⚽

I risultati

Sabato 3 gennaio

Monforte San Giorgio – Gangi 0-3

Nuova Rinascita – Santangiolese 1-0

Futura – Comprensorio del Tindari 0-1

Domenica 4 gennaio

Città di Villafranca – Aluntina 4-1

Polisportiva Nicosia – Orlandina Calcio 5-1

Pro Falcone – Lascari-Cefalù 0-1

Torregrotta 1973 – Pro Mende Calcio 2-5

Città di Galati – Città di Mistretta 2-0

L’analisi della giornata

Il Lascari-Cefalù consolida il primato con una vittoria di misura ma di enorme valore sul campo della Pro Falcone. Un successo “da capolista”, ottenuto con solidità e capacità di soffrire, che porta i gialloblù a 39 punti, mantenendo la vetta in un campionato sempre più esigente.

Alle spalle, il Città di Villafranca risponde con autorità: il 4-1 inflitto all’Aluntina è una dichiarazione di forza tecnica e mentale. Con 38 punti, la squadra villafranchese resta in scia immediata, forte del miglior dato difensivo del girone (9 reti subite) e di una differenza reti impressionante (+26).

Giornata trionfale per la Polisportiva Nicosia, che travolge l’Orlandina Calcio con un netto 5-1. I nicosiani salgono a 34 punti, terza forza del torneo, e rilanciano con decisione le proprie ambizioni, mentre l’Orlandina, pur restando quarta a quota 32, incassa una sconfitta pesante più nel morale che nella classifica.

Colpo esterno di spessore del Comprensorio del Tindari sul campo della Futura: uno 0-1 che interrompe la corsa dei padroni di casa e permette agli ospiti di agganciare quota 19 punti, rientrando pienamente nella zona di equilibrio del girone.

Spettacolo puro a Torregrotta, dove la Pro Mende Calcio si impone 5-2 in una gara ricca di ritmo e capovolgimenti. Tre punti che proiettano la Pro Mende a quota 23, in una posizione di classifica che profuma di continuità ritrovata.

In coda, sorridono Gangi e Nuova Rinascita: il Gangi espugna Monforte con un secco 3-0, mentre la Nuova Rinascita supera di misura la Santangiolese. Vittorie pesanti, che muovono la graduatoria e tengono aperta la corsa salvezza. Importante anche il successo del Città di Galati sul Città di Mistretta, una boccata d’ossigeno in una stagione complessa.

La classifica (dopo 16 giornate)

Lascari-Cefalù – 39 Città di Villafranca – 38 Polisportiva Nicosia – 34 Orlandina Calcio – 32 Futura – 27 Pro Mende Calcio – 23 Pro Falcone – 21 Aluntina – 21 Torregrotta 1973 – 20 Nuova Rinascita – 20 Gangi – 19 Comprensorio del Tindari – 19 Città di Mistretta – 14 Monforte San Giorgio – 11 Città di Galati – 10 Santangiolese Calcio – 9

Scenario di campionato

Il Girone B entra ora in una fase decisiva: in alto, la sfida a due tra Lascari-Cefalù e Villafranca promette un duello lungo e senza concessioni, con Nicosia pronto ad approfittare di ogni esitazione. A metà classifica, l’equilibrio è assoluto e ogni giornata può ridisegnare gli assetti. In coda, la lotta salvezza resta apertissima, con distacchi minimi e margini di recupero ancora possibili.

Un campionato che, giornata dopo giornata, conferma la propria intensità e il proprio valore tecnico, chiedendo a ogni squadra continuità, identità e coraggio.