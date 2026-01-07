Cefalù e il dato che non c’è: quando l’assenza diventa un allarme

Ci sono dati che colpiscono per la loro crescita, e altri che inquietano per ciò che non mostrano. Nei numeri ISTAT sui produttori di prodotti DOP e IGP – uno degli indicatori più chiari della vitalità agricola certificata di un territorio – Cefalù non compare. Non una riga, non un valore zero esplicito, non un’annotazione marginale. Semplicemente, non c’è. Ed è proprio questa assenza a dover essere letta come un segnale serio, perché i dati pubblici, quando tacciono, lo fanno per un motivo preciso.

Il dataset ISTAT registra, anno per anno, quanti operatori risultano ufficialmente iscritti a sistemi di certificazione DOP o IGP in ciascun Comune. Non misura la bontà dei prodotti, né la ricchezza gastronomica di un territorio, ma qualcosa di molto più concreto: la capacità di una comunità di trasformare la propria produzione agricola in identità riconosciuta, tutelata e spendibile. Dove questo accade, i numeri crescono. Dove non accade, i Comuni scompaiono.

Tra il 2014 e il 2017, in Sicilia, il fenomeno è evidente. Alcuni territori hanno conosciuto una crescita impressionante. Sciacca passa da 236 a 400 produttori certificati. Ribera sale da 174 a 261. Caltabellotta, Campobello di Mazara, Pantelleria rafforzano filiere già esistenti. Non sono miracoli improvvisi: sono il frutto di una scelta precisa. Investire nella terra, organizzare consorzi, aderire a disciplinari, accettare controlli e regole in cambio di valore economico e riconoscibilità.

Il Segreto del Re

In questo quadro, la provincia di Palermo appare già in affanno. I dati mostrano crescite modeste e frammentate. Casteldaccia cresce, Partinico avanza lentamente, San Cipirello mostra segnali timidi. Ma il confronto con Agrigento o Trapani è impietoso. Qui la certificazione non è motore di sviluppo, ma resistenza. E dentro questo scenario fragile, Cefalù non è nemmeno resistenza: è assenza.

Che cosa significa, oggi, che Cefalù non abbia produttori DOP o IGP registrati? La prima risposta, la più rassicurante, è che si produce ma non si certifica. Piccole aziende, produzioni di nicchia, qualità riconosciuta localmente ma non formalizzata. La certificazione costa, richiede burocrazia, volumi minimi, organizzazione collettiva. Tutto vero. Ma questa spiegazione, da sola, non basta più.

Perché i territori che crescono nei dati partono spesso da condizioni simili: piccole aziende, frammentazione, difficoltà. La differenza sta in una scelta strategica: decidere che la terra non è solo un residuo del passato, ma una leva per il futuro. Quando questo non accade, la spiegazione cambia di segno. Non è più “non certifica”, ma non ha più una produzione agricola strutturata, distintiva e continuativa da tutelare.

Ed è qui che il dato mancante diventa un allarme. Cefalù è una città che negli ultimi decenni ha progressivamente spostato il proprio baricentro economico. Dal lavoro alla rendita, dalla produzione al servizio, dalla terra al turismo. Non è un processo esclusivo, ma qui assume una forma netta: la terra smette di essere economia e diventa paesaggio. Si guarda, si consuma, si fotografa. Ma non produce più valore certificabile.

Il problema non è l’assenza di un marchio. Il problema è ciò che il marchio rappresenta: organizzazione, filiera, identità produttiva. Senza questi elementi, un territorio non entra nei dati perché non entra più nei processi economici reali. Vive di flussi esterni, di stagionalità, di consumo del nome. Ma il nome, da solo, non basta a lungo.

I numeri ISTAT non giudicano Cefalù. Ma la collocano. E la collocazione è chiara: fuori dai circuiti della qualità tutelata, fuori dalle dinamiche che trasformano un prodotto locale in reddito stabile, fuori da quella economia lenta ma solida che ancora regge molti comuni dell’entroterra siciliano. È una scelta, consapevole o subita, ma resta una scelta con conseguenze profonde.

Perché quando un territorio non tutela nulla attraverso la produzione, perde strumenti di difesa. Difesa del lavoro, difesa del paesaggio agricolo, difesa della memoria. La certificazione non è solo un bollino: è una diga contro l’abbandono, contro la trasformazione della terra in mera scenografia. Senza, il rischio è che Cefalù diventi sempre più una città che vive di ciò che è stata, non di ciò che è capace di generare.

L’assenza nei dati DOP e IGP non è quindi un dettaglio tecnico. È un sintomo. Racconta una città che ha smesso di pensarsi come territorio produttivo. Che ha rinunciato, forse senza accorgersene, a trasformare la propria specificità in valore riconosciuto. E quando un territorio rinuncia a questo passaggio, entra in una zona grigia: bella, attrattiva, ma fragile. Dipendente da dinamiche esterne. Esposta a ogni crisi.

L’allarme non riguarda il passato, ma il futuro. Perché recuperare una filiera è difficile, ma possibile. Perdere del tutto la capacità di produrre identità economica è molto più grave. I dati non dicono che Cefalù è finita. Dicono che sta scegliendo di non contare. E in economia, come nella storia, chi non conta prima o poi viene contato dagli altri.

La domanda, allora, non è perché Cefalù non sia nei dati. La domanda è un’altra, molto più urgente: Cefalù vuole tornare a produrre valore o continuerà a consumare il proprio nome fino a esaurirlo?