Meteo oggi 13 gennaio a Cefalù: giornata stabile, cielo sereno e mare poco mosso

Le previsioni meteo di oggi, martedì 13 gennaio, indicano una situazione stabile e affidabile su Cefalù e sull’area delle Madonie. Il bollettino aggiornato alle 6:30, con attendibilità molto alta (90–95%), conferma l’assenza di precipitazioni e condizioni generalmente favorevoli sia lungo la costa sia nelle zone interne.

Cefalù: cielo sereno per tutta la giornata

A Cefalù il tempo resta sereno dall’alba fino a sera, senza variazioni significative. Le temperature partono da 8,5°C al mattino e raggiungono un valore massimo intorno ai 15°C tra tarda mattinata e primo pomeriggio, per poi ridiscendere gradualmente in serata.

I venti sono deboli, inizialmente dai quadranti meridionali (SSE), poi orientali, con intensità contenuta tra 2 e 9 km/h. Il mare si presenta poco mosso per l’intero arco della giornata, condizione favorevole anche per le attività costiere. L’umidità resta moderata nelle ore centrali e aumenta in serata, senza però creare criticità.

Castelbuono: tempo stabile e temperature in aumento

A Castelbuono la giornata è caratterizzata da cielo sereno al mattino, con qualche velatura o lieve nuvolosità dal tardo pomeriggio. Le temperature salgono progressivamente dai 3°C delle prime ore fino a circa 12°C nelle ore centrali. Venti deboli, prevalentemente meridionali, e assenza di precipitazioni.

Gangi: sole e aria asciutta, nessun rischio neve

A Gangi il tempo resta sereno per gran parte della giornata, con qualche nube in aumento solo in serata. Le temperature variano da 1°C al mattino fino a 9°C nel primo pomeriggio. Da segnalare una quota neve molto alta, oltre i 2400–2600 metri, che esclude qualsiasi rischio di fenomeni nevosi.

Polizzi Generosa: stabilità e progressivo aumento termico

Anche a Polizzi Generosa la giornata è asciutta e stabile. Il cielo resta sereno fino a metà giornata, poi compaiono nubi basse e schiarite in serata. Temperature comprese tra 1 e 8°C, venti deboli e quota neve ampiamente sopra i 2400 metri.

Piano Battaglia: freddo al mattino, ma condizioni buone

A Piano Battaglia la giornata si apre con temperature sotto zero (fino a -2°C), ma con cielo sereno e assenza di precipitazioni. Durante il giorno i valori risalgono fino a 7–8°C. Nonostante la presenza di neve al suolo (5–30 cm), gli impianti sciistici restano chiusi e non sono previste nuove nevicate, con quota neve stabile oltre i 2500 metri.

Quadro generale

Il 13 gennaio si conferma una giornata senza criticità meteo: cielo sereno o poco nuvoloso, venti deboli, mare poco mosso e assenza totale di piogge o neve su tutta l’area osservata. Una situazione utile per attività all’aperto e spostamenti, in attesa di eventuali cambiamenti nei prossimi giorni.