Meteo Cefalù oggi 14 gennaio: cielo sereno, clima mite e mare quasi calmo

Cefalù si è svegliata oggi, mercoledì 14 gennaio, sotto il segno della stabilità atmosferica. Il cielo si presenta prevalentemente sereno sin dalle prime ore del mattino, regalando alla città un avvio di giornata luminoso e tranquillo, ideale per chi vive il centro storico, il lungomare o si muove verso l’entroterra madonita.
Le temperature restano pienamente in linea con il periodo invernale ma senza eccessi. La minima notturna si è attestata intorno ai 9 gradi, mentre la massima raggiungerà i 15 gradi nelle ore centrali della giornata, intorno alle 14. Un clima mite che accompagna Cefalù in una fase di gennaio caratterizzata da condizioni meteo decisamente favorevoli.
Durante la mattinata i venti soffiano deboli dai quadranti sud-orientali, con intensità contenuta attorno ai 4 km/h. Nel corso del pomeriggio la ventilazione ruota da Est-Nord-Est, restando comunque debole, mentre in serata tornerà a provenire da Est-Sud-Est senza variazioni significative. Una circolazione leggera che contribuisce a mantenere l’aria stabile e piacevole.
Buona anche la visibilità per gran parte della giornata, superiore ai 10 chilometri, con un lieve calo previsto solo in tarda serata. L’irraggiamento solare raggiungerà il valore più alto intorno alle 13, con un indice UV moderato, tipico della stagione e privo di particolari criticità.
Sul fronte marino, le condizioni restano favorevoli. Il mare è segnalato come quasi calmo lungo la costa cefaludese, con una temperatura dell’acqua in superficie che si mantiene sui 15.2 gradi. Un dato che conferma la fase di quiete anche per la navigazione e le attività legate al porto.
La qualità dell’aria si mantiene su livelli buoni, con valori contenuti degli inquinanti principali. Un quadro che restituisce un’immagine di Cefalù immersa in un contesto ambientale sano e respirabile, elemento sempre più centrale nella vita quotidiana e nella percezione della città.
Lo sguardo alle prossime giornate conferma una tendenza alla stabilità. Nei giorni successivi le temperature continueranno a oscillare tra minime intorno ai 9–13 gradi e massime comprese tra i 16 e i 17 gradi, senza segnali di peggioramenti rilevanti. Anche il mare resterà prevalentemente calmo o quasi calmo fino al fine settimana.
Il sole oggi sorgerà alle 7:18 e tramonterà alle 17:04, mentre la luna, in fase calante, accompagnerà il cielo cefaludese nelle ore notturne. Un quadro complessivo che racconta una giornata invernale serena, equilibrata, senza eccessi, in perfetta sintonia con il ritmo lento e luminoso di Cefalù.