Cefalù e Madonie, oggi 15 gennaio una giornata di sole e aria stabile: il meteo di oggi tra costa e montagna

La giornata di giovedì 15 gennaio si apre su Cefalù con un meteo che parla di stabilità, luce e calma, confermato da un livello di attendibilità molto alto, tra il 90 e il 95%. È uno di quei giorni in cui l’inverno sembra rallentare, lasciando spazio a una Sicilia luminosa, composta, senza eccessi.

Il cielo si presenta sereno fin dalle prime ore del mattino. Alle 7, il termometro segna 10,9 gradi, con un’umidità moderata e venti deboli di scirocco. Il mare è poco mosso, una condizione che accompagnerà l’intera giornata e che restituisce alla costa cefaludese un senso di quiete quasi primaverile.

Una mattina luminosa tra mare e centro storico

Con il passare delle ore, Cefalù si scalda lentamente. Tra le 9 e le 12, le temperature salgono in modo graduale, accompagnate da una ventilazione leggera che ruota dai quadranti orientali. Il sole resta protagonista, illuminando il centro storico e il lungomare senza ostacoli, mentre la qualità dell’aria si mantiene su livelli buoni, senza criticità.

Una storia familiare che scava nel dolore e cerca la luce Il Sottile filo delle anime

di Liana D'Angelo Un romanzo intenso, che racconta ciò che accade davvero nelle case. Una storia che tocca corde profonde, riportando alla luce verità che troppo spesso restano nascoste. ❤️ Acquista su Amazon Basta un click e arriva a casa tua

Il pomeriggio delle velature leggere

Nelle ore centrali della giornata si raggiunge il valore massimo intorno ai 16 gradi. A partire dalle 13, il cielo inizia a velarsi leggermente: prima velature lievi, poi più estese nel primo pomeriggio. Non si tratta di nuvolosità compatta, ma di un passaggio alto e sottile che attenua la luce senza spegnerla. Le condizioni restano asciutte, senza alcuna traccia di precipitazioni.

La sera, temperature in lento calo

Con l’avvicinarsi della sera, il cielo torna tra il poco nuvoloso e il sereno. Le temperature scendono gradualmente fino a 11 gradi, mantenendo comunque un clima mite per il periodo. I venti restano deboli, il mare continua a presentarsi poco mosso e l’atmosfera complessiva rimane stabile e tranquilla.

Madonie, un inverno più autentico ma senza eccessi

Spostandosi nell’entroterra, il quadro meteorologico cambia solo in parte. A Gangi, la giornata inizia con nubi basse alternate a schiarite, tipiche delle aree interne. Le temperature partono da circa 5 gradi al mattino e raggiungono i 10 gradi nelle ore centrali, senza precipitazioni e con venti moderati dai quadranti meridionali.

Castelbuono tra sole e aria pulita

A Castelbuono, invece, domina il sereno. Il sole accompagna gran parte della giornata, con temperature che oscillano tra i 4,9 gradi dell’alba e i 14,4 gradi del primo pomeriggio. Anche qui compaiono lievi velature nelle ore centrali, ma il contesto resta stabile e favorevole.

Piano Battaglia, freddo stabile e cieli aperti

In quota, a Piano Battaglia, l’inverno si fa sentire in modo più deciso ma senza condizioni critiche. Le temperature si mantengono tra 2 e 7 gradi, il cielo è prevalentemente sereno e non sono previste nevicate. La quota dello zero termico resta elevata, oltre i 2700 metri, confermando una fase asciutta anche in montagna.

Nel complesso, quella di oggi è una giornata invernale dal profilo gentile, fatta di sole, aria stabile e assenza di fenomeni rilevanti. Cefalù e le Madonie vivono un tempo che invita a uscire, camminare, osservare. Un inverno che, almeno per oggi, sceglie la misura e la tranquillità.