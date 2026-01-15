Sicilia alla Bit di Milano: riaperti i termini per le domande delle imprese



La Sicilia rafforza la propria presenza sui grandi palcoscenici dell’industria turistica internazionale e riapre le candidature per la partecipazione alla Borsa Italiana del Turismo (BIT) 2026, in programma a Milano dal 10 al 12 febbraio. Una scelta strategica che conferma la centralità della promozione integrata del territorio nel disegno complessivo di sviluppo del comparto.

L’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo ha infatti disposto una nuova finestra temporale per consentire alle micro, piccole e medie imprese siciliane di presentare la propria istanza di partecipazione. I termini riapriranno alle ore 12 del 19 gennaio, con scadenza fissata alle ore 12 del 21 gennaio, attraverso l’apposita piattaforma digitale dedicata.

La decisione segue la prima fase di selezione, che ha già portato all’ammissione di 38 operatori, lasciando 20 postazioni ancora disponibili all’interno dello spazio espositivo regionale. Un margine che l’Amministrazione ha inteso valorizzare per ampliare ulteriormente la rappresentatività dell’offerta siciliana e garantire un accesso il più possibile inclusivo a una delle fiere di settore più rilevanti in Europa.

«L’obiettivo – sottolinea l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata – è garantire la massima partecipazione degli operatori siciliani a una vetrina internazionale strategica per il comparto turistico regionale. Con la riapertura dei termini vogliamo offrire un’ulteriore opportunità concreta alle nostre imprese per essere protagoniste alla rassegna di Milano».

La BIT rappresenta infatti un crocevia privilegiato per l’incontro tra domanda e offerta, un luogo di costruzione di relazioni commerciali, narrazioni territoriali e nuovi modelli di prodotto, in un contesto sempre più orientato alla qualità, alla sostenibilità e all’innovazione dell’esperienza turistica.

L’iniziativa si inserisce organicamente nel Piano operativo annuale 2026 e nel Programma triennale di sviluppo turistico regionale 2025–2027, strumenti attraverso i quali la Regione Siciliana intende sostenere la competitività delle proprie eccellenze sui mercati nazionali e internazionali. Un’azione che mira non solo alla promozione, ma al posizionamento consapevole dell’Isola come destinazione complessa, plurale e ad alto valore culturale, capace di intercettare le nuove traiettorie del turismo globale.



Il decreto integrale e i relativi allegati sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Siciliana