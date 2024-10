Vittoria storica per la Polisportiva Lascari Cefalù. I commenti

Storica vittoria della Polisportiva Lascari Cefalù che conquista i primi 3 punti in Eccellenza.

Così raccontano dalla Polisportiva Lascari Cefalù, “Una partenza sprint stende il Casteldaccia, Corda si presenta subito con 2 goal, la squadra di Vigneri in controllo del match quando l’ennesimo infortunio stravolge la formazione, ne approfitta il Casteldaccia della momentanea superiorità numerica per accorciare le distanze arriva il goal dell’ex Mocciaro. Un secondo tempo con un Casteldaccia all’ arrembaggio, ma è la polisportiva a sfiorare il terzo goal con Monaco che si fa ipnotizzare dal portiere Miceli. Lo stesso Monaco poi lascia in 10 i propri compagni per un fallo di reazione su Spampinato. Ultimi assalti del Casteldaccia che non impensieriscono il portiere Crisafulli. Arrivano i primi 3 punti per i ragazzi di Vigneri che sono riusciti a portare a casa una vittoria che da morale e fiducia per il futuro”.

Commentano da Casteldaccia, “S𝗈𝗇𝗈 𝗍𝗋𝖾 𝗅𝖾 𝗌𝖼𝗈𝗇𝖿𝗂𝗍𝗍𝖾 𝖼𝗈𝗇𝗌𝖾𝖼𝗎𝗍𝗂𝗏𝖾 𝗉𝖾𝗋 𝗅𝖺 𝗌𝗊𝗎𝖺𝖽𝗋𝖺 𝖽𝗂 𝖯𝗂𝖾𝗍𝗋𝗈 𝖳𝖺𝗋𝖺𝗇𝗍𝗂𝗇𝗈, 𝖻𝖺𝗍𝗍𝗎𝗍𝖺 𝖺𝗇𝖼𝗁𝖾 𝖽𝖺𝗅 𝖫𝖺𝗌𝖼𝖺𝗋𝗂 𝖢𝖾𝖿𝖺𝗅𝗎̀ 𝗉𝖾𝗋 𝟤-𝟣, 𝖺𝗅 𝖢𝗈𝗆𝗎𝗇𝖺𝗅𝖾 𝖽𝗂 𝖫𝖺𝗌𝖼𝖺𝗋𝗂.

𝖣𝖾𝖼𝗂𝗌𝗂𝗏𝖺 𝗅𝖺 𝖽𝗈𝗉𝗉𝗂𝖾𝗍𝗍𝖺 𝗅𝖺𝗆𝗉𝗈 𝖽𝗂 𝖢𝗈𝗋𝖽𝖺 𝗉𝖾𝗋 𝗅𝖺 𝗌𝗊𝗎𝖺𝖽𝗋𝖺 𝖽𝗂 𝖵𝗂𝗀𝗇𝖾𝗋𝗂, 𝗇𝖾𝗂 𝗉𝗋𝗂𝗆𝗂 𝗌𝖾𝗍𝗍𝖾 𝗆𝗂𝗇𝗎𝗍𝗂 𝖽𝗂 𝗀𝖺𝗋𝖺. 𝖯𝗈𝗂 𝗍𝖺𝗇𝗍𝗈 𝖢𝖺𝗌𝗍𝖾𝗅𝖽𝖺𝖼𝖼𝗂𝖺, 𝖻𝗋𝖺𝗏𝗈 𝖺𝖽 𝖺𝖼𝖼𝗈𝗋𝖼𝗂𝖺𝗋𝖾 𝗅𝖾 𝖽𝗂𝗌𝗍𝖺𝗇𝗓𝖾 𝖼𝗈𝗇 𝖬𝗈𝖼𝖼𝗂𝖺𝗋𝗈 𝗇𝖾𝗅 𝖿𝗂𝗇𝖺𝗅𝖾 𝖽𝗂 𝗉𝗋𝗂𝗆𝗈 𝗍𝖾𝗆𝗉𝗈. 𝖫𝖺 𝗋𝗂𝗉𝗋𝖾𝗌𝖺 𝗌𝗂 𝗍𝗋𝖺𝗌𝖿𝗈𝗋𝗆𝖺 𝗂𝗇 𝗎𝗇 𝖺𝗌𝗌𝖾𝖽𝗂𝗈 𝖺 𝗍𝗂𝗇𝗍𝖾 𝗀𝗋𝖺𝗇𝖺𝗍𝖺, 𝗆𝖺 𝖺𝗅𝗅𝖺 𝖿𝗂𝗇𝖾 𝖾̀ 𝗅𝖺 𝖼𝗈𝗆𝗉𝖺𝗀𝗂𝗇𝖾 𝖼𝖾𝖿𝖺𝗅𝗎𝖽𝖾𝗌𝖾 𝖺 𝗉𝗈𝗋𝗍𝖺𝗋𝖾 𝖺 𝖼𝖺𝗌𝖺 𝗅’𝗂𝗇𝗍𝖾𝗋𝖺 𝗉𝗈𝗌𝗍𝖺 𝗂𝗇 𝗉𝖺𝗅𝗂𝗈. 𝖭𝗈𝗇𝗈𝗌𝗍𝖺𝗇𝗍𝖾 𝗅’𝗂𝗇𝖿𝖾𝗋𝗂𝗈𝗋𝗂𝗍𝖺̀ 𝗇𝗎𝗆𝖾𝗋𝗂𝖼𝖺 𝖼𝖺𝗎𝗌𝖺𝗍𝖺 𝖽𝖺𝗅 𝗋𝗈𝗌𝗌𝗈 𝖺 𝖬𝗈𝗇𝖺𝖼𝗈. 𝖯𝖾𝗋 𝗂 𝗀𝗋𝖺𝗇𝖺𝗍𝖺 𝗅𝖺 𝗍𝖾𝗌𝗍𝖺 𝗏𝖺 𝗌𝗎𝖻𝗂𝗍𝗈 𝖺𝗅𝗅𝖺 𝗉𝗋𝗈𝗌𝗌𝗂𝗆𝖺 𝗍𝗋𝖺𝗌𝖿𝖾𝗋𝗍𝖺 𝖽𝗂 𝖬𝗂𝗌𝗂𝗅𝗆𝖾𝗋𝗂”.