A Cefalù un incendio nella zona di Contrada Grugno (foto)

Il Comune di Cefalù avvisa la cittadinanza che da pochi minuti in corso un incendio nella zona di Contrada Grugno.

Sono stati allertati il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco La Protezione Civile.

In azione mezzi aerei.

Il fumo è visibile anche dalla Città.

Le fiamme sono favorite dal clima particolarmente caldo.

Presto maggiori aggiornamenti.



Cefalù oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi in serata, sono previsti 0.1mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4234m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente. (Meteo 3B)