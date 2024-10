Incontro con Calogero Pumilia al Museo Civico di Termini Imerese: Presentazione del libro “La Svolta”

Venerdì 11 ottobre alle 18, il Museo Civico Baldassare Romano di Termini Imerese ospiterà un evento speciale dedicato alla presentazione del libro di Calogero Pumilia, intitolato “La Svolta. Il racconto di un eccezionale mutamento”. L’incontro vedrà l’autore dialogare con Cleo Li Calzi, in un dibattito introdotto da Fabio Lo Bono, responsabile del museo. Il sindaco della città, Maria Terranova, aprirà la serata con i saluti istituzionali.

L’evento sarà arricchito dalle letture di alcuni brani tratti dal libro, eseguite da Andrea Arrigo, Alessia Blè, Martina Di Salvo, Andrea Geraci, Simona Indovina e Federica Pulizza, tutti volontari del Servizio Civile Universale, impegnati nel progetto “Paesi e storie da scoprire”.

Chi è Calogero Pumilia?

Calogero Pumilia, nato nel 1936 a Caltabellotta, è una figura di spicco nella politica e nella cultura italiana. La sua carriera è segnata da numerosi incarichi di rilievo, che testimoniano la sua dedizione al servizio pubblico e alla promozione culturale.

Nel 1972, Pumilia fece il suo ingresso nella politica nazionale come deputato della Democrazia Cristiana. Successivamente, ricoprì il ruolo di sindaco di Caltabellotta in vari mandati tra il 1974 e il 2009, contribuendo in modo significativo allo sviluppo della comunità locale. Dal 2015, è presidente della Fondazione Orestiadi, che gestisce il Museo delle Trame Mediterranee e organizza il festival internazionale Orestiadi, dedicato alle arti e alla cultura mediterranea.

La nuova opera: “La Svolta”

“La Svolta. Il racconto di un eccezionale mutamento” è l’ultima fatica editoriale di Calogero Pumilia. Questo libro autobiografico racconta la vita dell’autore dalla sua nascita fino al 1972, tracciando un percorso di profonda trasformazione personale e professionale. Nato in una famiglia destinata al lavoro manuale, Pumilia riflette su come, contro ogni previsione, abbia intrapreso un viaggio di crescita intellettuale e politica, passando da una vita di fabbro, come suo nonno, a un ruolo chiave nella politica italiana.

L’evento rappresenta un’occasione unica per ascoltare direttamente dalla voce dell’autore i momenti salienti della sua vita e carriera, offrendo una riflessione sul cambiamento e l’adattamento ai tempi moderni.