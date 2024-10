Ostrakos: riscoprire e valorizzare le tradizioni di Collesano

Nata il 20 luglio 2008 a Collesano, l’Associazione Ostrakos è il risultato di un’illuminata intuizione di Nicolò Di Maria, genero del maestro Salvatore Iachetta, figura emblematicamente legata alla cultura sicula del centro madonita. Questa associazione si propone di riaffermare e preservare le tradizioni secolari di un territorio ricco di storia e cultura, talvolta dimenticate o ignorate.

Ostrakos si distingue per la sua formula statutaria innovativa, che permette di affrontare le molteplici peculiarità di una cultura millenaria, radicata profondamente nella comunità collesanese e nel Parco delle Madonie. L’associazione si impegna a promuovere, salvaguardare e valorizzare il patrimonio storico, ambientale e agroalimentare di questo comprensorio, che rappresenta un tesoro da custodire e condividere.

Uno degli obiettivi principali di Ostrakos è il coinvolgimento attivo di tutte le forze propositive locali. L’associazione crede fermamente che la cultura possa costituire un’opportunità concreta per la crescita e lo sviluppo sociale ed economico. In un periodo in cui molti giovani sono costretti a lasciare la propria terra in cerca di un’occupazione dignitosa altrove, Ostrakos si propone di offrire nuove prospettive e opportunità lavorative attraverso la valorizzazione delle tradizioni locali.

Il percorso di Ostrakos è caratterizzato da un forte legame con il territorio e da un desiderio di riscoprire e riaffermare l’identità culturale di Collesano. Attraverso eventi, iniziative e progetti, l’associazione si impegna a far rivivere le tradizioni e a promuovere le risorse locali, coinvolgendo la comunità in un processo di riscoperta e valorizzazione del proprio patrimonio.