Avvistata da Cefalù la Cometa C/2023. La foto è del giornalista Giacomo Sapienza che l’ha fotografata da Cefalù, inserita nel contesto del Golfo di Termini Imerese e le piane di Lascari e Campofelice di Roccella. Un contesto con tantissime luci, ci spiega l’autore della foto, ma ho voluto inserirla in questo fantastico scenario notturno.

La cometa è visibile subito dopo il tramonto, a occhio nudo o, meglio ancora, con l’ausilio di un binocolo o di un piccolo telescopio. Inizialmente, sarà molto bassa sull’orizzonte ovest, richiedendo dunque un cielo sgombro di ostacoli e poco inquinato da illuminazione artificiale per una visuale ottimale. Nei giorni seguenti, la sua altezza sull’orizzonte aumenterà, rendendo l’osservazione più facile e nitida. Con il passare dei giorni è ragionevole aspettarsi che la luminosità della cometa vada calando, smettendo di essere visibile a occhio nudo a partire dall’ultima settimana di ottobre.

Il momento migliore per l’osservazione sarà probabilmente intorno al 16 ottobre, quando raggiungerà un’altezza di circa 17° nel cielo occidentale, per poi continuare ad alzarsi gradualmente. In generale, durante la settimana del 14 ottobre, la cometa potrebbe mostrare una coda luminosa e una chioma diffusa, soprattutto nelle serate più limpide.

Per ottenere la visuale migliore:

Scegli un luogo buio, lontano dalle fonti di illuminazione e possibilmente ad alta quota.

Usa un binocolo o un piccolo telescopio. Sebbene la cometa sia visibile anche a occhio nudo (specialmente nei prossimi giorni), questi strumenti aiutano a catturare dettagli nella chioma e nella coda.

Buna Visione.