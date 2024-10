Ultima tappa del CIAR Sparco al Rallye Sanremo, si corre per i titoli e lo show

Il 18 e 19 ottobre di scena la gara leggendaria per chiudere la stagione con un pieno di equipaggi e vetture. Dai già Campioni Crugnola-Ometto ai rivali Campedelli-Canton e Basso-Granai, presenti tutti i big della massima serie per dare spettacolo. Occhi puntati sulla corsa ai titoli Junior, Due Ruote Motrici ed R1 ancora vacanti. Finale di stagione anche per i trofei Toyota e Suzuki.

È pronta la festa nella Città dei Fiori per offrire al Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco un gran finale di stagione. La settima ed ultima puntata del tricolore ACI Sport andrà in scena venerdì 18 e sabato 19 ottobre sugli asfalti del 71° Rallye Sanremo, gara organizzata dall’Automobile Club Ponente Ligure che porterà come ogni anno i migliori equipaggi e vetture della massima serie nazionale al confronto sulle strade che hanno segnato la storia di questa specialità. Saranno 113 i concorrenti nella gara per le auto moderne, valida anche come quarto ed ultimo round della Coppa Rally di 2^ Zona, ai quali si aggiungeranno successivamente i partecipanti alle gare di rally e regolarità sulle auto storiche, per un totale di circa 250 vetture impegnate nell’evento. Con il titolo Assoluto già assegnato nel precedente Rally 1000 Miglia ad Andrea Crugnola e Pietro Elia Ometto, comunque confermati al via, questo Rallye Sanremo avrà il compito di consegnare i titoli Junior, Due Ruote Motrici ed R1 ancora in ballo, oltre alle diverse Coppe ACI Sport, attraverso un punteggio a coefficiente 1,5.

ASSOLUTO E PROMOZIONE, TUTTI PER LO SHOW | Il Rallye Sanremo sarà l’occasione per onorare il campionato e sfoggiare il quarto “scudetto” sulla Citroen C3 Rally2 di FPF Sport per Andrea Crugnola e Pietro Ometto.

A contendersi il ruolo di vicecampioni saranno sempre Simone Campedelli e Tania Canton contro Giandomenico Basso e Lorenzo Granai, distanti tra loro una manciata di punti in classifica, al netto dell’eventuale “scarto” di un risultato, come indica il regolamento che prevede la somma dei migliori sei risultati.

Non mancheranno all’ultima sfida anche gli altri grandi interpreti di questo CIAR Sparco, compresi i nuovi Campioni Promozione Marco Signor e Daniele Michi, alla prima presenza nel tricolore sulla Toyota GR Yaris, sempre preparata da StepFive, con la quale hanno esordito e vinto a Bassano nella tappa del Trofeo Italiano Rally.

Nel caso del CIRP invece il vicecampione è già stato indicato alla vigilia della gara con la pubblicazione dell’elenco iscritti. Bostjan Avbelj, vincitore della serie nel 2023, risulta infatti aritmeticamente secondo nel Promozione considerata l’assenza di Giacomo Scattolon, così terzo classificato. Il pilota sloveno tornerà a Sanremo dopo l’ottimo secondo posto assoluto della passata stagione, sempre navigato dal connazionale Damjian Andrejka su Skoda Fabia RS di MS Munaretto. Con loro sul podio lo scorso anno salirono anche il bellunese Nicola Sartor e Lorenzo Mattucci, che proveranno a ripetersi sempre sulla Skoda in versione Evo nonostante la concorrenza più numerosa.

È salito più volte di tutti sul podio di Sanremo il plurititolato Paolo Andreucci, recordman con 6 vittorie e 25 apparizioni in questa gara. Il garfagnino sarà ancora in coppia con Rudy Briani sulla Skoda RS. Tra i migliori equipaggi del tricolore sono salite esponenzialmente le quotazioni di due giovani piloti italiani, che hanno vissuto un’ottima stagione parallela in campo internazionale. Arrivano in gran forma dopo la prima vittoria in carriera nell’Europeo ottenuta in Polonia al Rally Silesia il bresciano Andrea Mabellini e Virginia Lenzi, settimi in campionato. L’equipaggio di MRF Tyres sulla Skoda RS di Delta Rally ha già vinto la Coppa ACI Sport Under25. Chiusa nel migliore dei modi l’annata nel Mondiale, farà la sua prima apparizione a Sanremo tra le quattro ruote motrici, come Mabellini, anche il trentino di ACI Team Italia Roberto Daprà che proverà a ripetersi, sempre in coppia con Luca Guglielmetti su altra vettura ceca di nuova generazione, dopo la prima vittoria nel CIR Promozione festeggiata al 1000 Miglia. Tra gli equipaggi in corsa nel CIRP si rivedranno all’opera il reggiano Ivan Ferrarotti con Massimo Bizzocchi ed il bresciano “Pedro” con Stefano Tiraboschi, sulle Skoda rispettivamente in versione Evo e RS.

CLASSIFICA ASSOLUTA CIAR SPARCO: 1. Crugnola-Ometto 101,5pt; 2. Campedelli-Canton 80; 3. Basso-Granai 65pt; 4. Signor-Michi 42pt; 5. Avbelj 38,5pt; 6. Scattolon-Zanni 30,5pt; 7. Mabellini-Lenzi 28,5 pt; 8. Nucita-Pollet 22,5pt; 9. Re 13pt; 10. Daprà 12,5pt.

CLASSIFICA CIAR JUNIOR: 1. Doretto 81 pt; 2. Dei Ceci 61,5 pt; 3. Zanin 50,5pt; 4. Ricciu 39pt; 5. Boatti 30 pt.

CLASSIFICA CIAR DUE RUOTE MOTRICI: 1. Cogni-Brachi 70,5 pt; 2. Pisani-Moriconi 67,5 pt; 3. Lucchesi 61 pt; 4. Vigliaturo 43 pt; 5. Strabello 39.5 pt.

CLASSIFICA CIR PROMOZIONE: 1. Signor 80pt (già Campione); 2. Avbelj 72,5pt; 3. Scattolon 67pt; 4. Daprà 42pt; 5. Sartor 39pt.

CALENDARIO CIAR SPARCO 2024: 15-16 marzo | Rally il Ciocco e Valle del Serchio; 12-13 aprile | Rally Regione Piemonte; 10-11 maggio | Rally Targa Florio (coeff. 1,5); 26-29 maggio | Rally Due Valli; 26-28 luglio | Rally di Roma Capitale (coeff. 1,5); 13-14 settembre | Rally 1000 Miglia; 18-19 ottobre | Rally Sanremo (coeff. 1,5)