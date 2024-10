A Palermo l’ultimo saluto a Gigi Chiavetta, emblema del volontariato di Protezione Civile.

Questa mattina nella chiesa di S. Ernesto, in via Giovanni Campolo a Palermo, si sono svolti i funerali del dottor Gigi Chiavetta, attorno alla moglie Angela Saia, al figlio Pierluca, alla nuora Federica, al fratello Rosario e alla sorella Angela, si sono stretti i parenti ed una moltitudine di amici e volontari di diverse associazioni di volontariato.

Nella prima fila ad assistere alla funzione religiosa i soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo della Sezione di Monreale, con il presidente maresciallo Giuseppe Cortigiani. Il capitano in congedo Gigi Chiavetta, era socio effettivo della sezione di Monreale A.N.C. in quanto aveva svolto il servizio militare nell’Arma dei carabinieri in qualità di ufficiale di complemento e nel sodalizio ricopriva la carica di consigliere di detta sezione.

Hanno partecipato, anche, una rappresentanza dell’A.N.C. di Palermo 1^ capeggiata dal consigliere sottotenente Tommaso Ferrara; alcuni volontari dell’associazione radioamatori Italiani A.R.I. e diversi soci dell’ A.N.P.S. Associazione Nazionale Polizia di Stato, che per anni hanno svolto servizio insieme al Presidente Chiavetta, del nucleo di Protezione Civile A.N.C. di Palermo, che coordinava l’organizzazione della manifestazione del 23 maggio per la commemorazione della strage di Capaci Il dott. Gigi Chiavetta faceva parte, anche, del consiglio di amministrazione della “Fondazione Falcone” dal 2022 in qualità di consigliere, alla cerimonia era presente la professoressa Maria Falcone sorella del magistrato ucciso dalla mafia.

Gigi è stato Dirigente volontario di Protezione civile dal 2005; ha lavorato dal 2003 al 2018 presso Unicredit S.p.A. – Area Manager credito su pegno nella sede di Palermo, riscuotendo sempre significativi successi. Vogliamo ricordarlo così: una persona perbene, altruista, affettuosa, gentile, seria… Speciale. Un’altra passione di Gigi era il mare e con la sua barca era felice quando poteva ospitare degli amici per piccole traversate … purtroppo è arrivato il momento per il capitano Chiavetta di alzare le vele per partire, questa volta da solo, per raggiungere mete a noi sconosciute. Ci ha lasciato i suoi insegnamenti: lealtà, amicizia, solidarietà e altruismo verso tutti ma soprattutto per gli ultimi. Buon viaggio caro Amico Gigi, i tuoi consigli e il tuo sorriso mi accompagneranno per sempre.

Paolo Taormina