Vittoria della Geas Basket col Namur in Coppa. In Campo Serena De Lise di Cefalù

Dopo la sconfitta in casa contro il Besiktas all’esordio e quella rocambolesca in LBF contro Derthona per GEAS arriva la prima trasferta europea sul campo del Namur Capitale in Belgio. In Campo anche la cefaludese Serena De Lise.

La GEAS Basket he giocato con

Tinara Moore

Gina Marie Conti

Elin Gustavsson

Anna Makurat

Beatrice Barberis

Jazmon Gwathmey

Alessandra Orsili

Laura Spreafico

Anastasia Conte

Serena De Lise

Purtroppo non è partita con la squadra Trucco, scavigliata nell’allenamento di martedì. Anche Moore non è al 100% causa qualche sintomo influenzale. Coach Zanotti decide di partire ugualmente con la pivot americana nelle prime 5, affiancata da Conti, Gwathmey, Makurat e Gustavsson.

Le due squadre iniziano contratte, con tanti errori di ogni genere. Difatti si segna talmente poco che dopo 5 minuti di gioco il parziale è solamente 0-5. Di lì a poco però con due canestri di Gustavsson in transizione sarebbe diventato 0-9 costringendo il coach greco di Namur al time out.

Immediata reazione delle belghe e contro time out di Zanotti sul 8-11 a 2′ dal termine. GEAS fa riposare Moore un paio di minuti. L’ex Gernika è però costretta a rientrare in fretta e furia, imprescindibile per le compagne specie stasera senza Trucco. Con lei sul parquet si aprono magicamente gli spazi per le triple delle esterne sui suoi ribaltamenti dopo i raddoppi. Prima Makurat e poi due volte Spreafico da 3 piazzano il break che manda GEAS al mini intervallo sul 8-20.

All’inizio del 2° quarto le padrone di casa alzano la pressione sulla palla raddoppiando e recuperando un paio di palloni per dei canestri facili. Makurat con due triple inframezzate da un gran movimento in post basso degno di Tim Duncan spegne l’entusiasmo avversario. Il punteggio alla metà del tempo recita 13-30 con le rossonere in pieno controllo e con l’ala ex Reyer a dominare sui due lati del campo. Orsili e Gwathmey siglano un canestro a testa prima di due sbavature difensive: 4 punti in fila di Namur e Zanotti infuriata a chiamare sospensione sul punteggio di 21-37.

Ultimi 2′ però poco significativi, squadre al riposo sul 25-39, con GEAS che nonostante l’assenza di Trucco ha retto bene sotto canestro preservando anche Moore.

I canestri di Makurat aprono la ripresa, replicati da Conti, una tripla di Spreafico e un contropiede di Gustavsson. Minuto immediato chiamato da coach Livatidis a 7.48: il punteggio di 27-48 ammutolisce il pubblico, banda compresa. Ma non c’è la reazione belga ed il divario continua ad oscillare sulla ventina di punti (29-52 a metà quarto).

Si torna a segnare poco per 3′ buoni fino a che dalla panca belga non è arrivato l’ordine della zona. La bomba di Conte fa cambiare idea subito al coach.

Ma anche con la uomo Namur non ha speranze contro GEAS. L’ennesima tripla di Spreafico portava GEAS in vantaggio di 29 punti sul punteggio di 32-61 (poi ritoccato da Gwathmey con due liberi), rendendo i restanti 10′ in un lungo garbage time.

Nell’ultimo periodo GEAS tenta di innescare in più occasioni Gustavsson ricevendone in cambio buone giocate. Qualche comprensibile distrazione difensiva però fanno chiamare minuto al GEAS. Coach Zanotti si preoccupa (giustamente) più dell’atteggiamento che del punteggio a tabellone che comunque recita 39-66. Nel prosieguo le ragazze di GEAS portano a termine la partita senza sussulti. Si segnala l’esordio di De Lise, con la tripla della staffa di capitan Barberis che fissava il punteggio sul 43-78 finale,

Miglior realizzatrice una Makurat in grande spolvero con 23 punti mentre la miglior rimbalzista a sorpresa è Gina Conti con 9.

Prossimi impegni per GEAS la difficile trasferta in campionato contro le campionesse in carica della Reyer Venezia. Appuntamento domenica 20 ottobre ore 20.45: diretta tv su Raisport. Mentre per l’Eurocup sfida chiave in casa contro Benfica, forse la partita cruciale del girone e quindi assolutamente da portare a casa. Giovedì 24 ore 20:30 l’inizio.