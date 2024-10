La missione del Festival del Cinema di Cefalù: appuntamento dall’1 al 3 novembre

Il Festival del Cinema di Cefalù non è solo un evento dedicato alla proiezione di film, ma un vero e proprio osservatorio culturale. Sin dalla sua fondazione, il Festival ha voluto porsi come un punto di riferimento per le tendenze emergenti nel mondo del cinema. Attraverso la promozione di opere cinematografiche provenienti da ogni angolo del globo, il Festival contribuisce allo sviluppo e alla celebrazione dell’arte cinematografica a livello internazionale.

Uno degli elementi distintivi del Festival è la sua apertura alle idee nuove e originali. La missione del Festival è quella di promuovere la creatività e di dare spazio ai giovani registi che desiderano esplorare temi legati alla libertà, all’amicizia, alla fratellanza e alla pace. Il dialogo interculturale e l’incontro tra tradizioni diverse sono al centro della manifestazione, che ogni anno si arricchisce della partecipazione di registi, attori e produttori da tutto il mondo.

Nel corso degli anni, il Festival del Cinema di Cefalù ha saputo crescere e trasformarsi, diventando un appuntamento imperdibile per chi ama il cinema e per chi desidera scoprire nuovi talenti.

Il Festival del Cinema di Cefalù di quest’anno si svolgerà dall’1 al 3 novembre, e il Sea Palace sarà il cuore pulsante dell’evento. Le proiezioni avranno luogo presso il Cinema Astro, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:00. Le attese premiazioni si terranno l’1 e il 2 novembre presso l’Hotel Sea Palace, con ingresso libero. Infine, il 3 novembre, il Festival si concluderà con una splendida Cena di Gala presso lo stesso hotel, dove sarà possibile festeggiare insieme ai protagonisti del cinema internazionale.