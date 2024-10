L’Asd Basket Cefalù 1972 debutta in DR1 con una grande vittoria (foto)

L’Asd Basket Cefalù 1972 debutta in DR1 con una grande vittoria. 81-78 il punteggio finale.

Partono forte i padroni di casa che si aggiudicano il primo parziale col punteggio di 24 – 14. Il secondo è molto equilibrato e termina col punteggio di 20 – 21. Si va al riposo col parziale di 44 – 35.

Al rientro dagli spogliatoi è spettacolo in campo. E’ la Asd Basket Cefalù 1972 ad aggiudicarsi il terzo parziale 18 – 16. Si va così all’ultimo parziale col punteggio di 62 – 51. Gli ospiti giocano bene e sembrano mettere in difficoltà i locali. 19 – 27 il parziale. Ma è vittoria di un grande Asd Basket Cefalù 1972.

Tabellino

ASd Basket Cefalù 1972, Iannello, Lombardo, Pirrone V., Ferrarotto, Castiglia, De Blasi, Pirrone A., Musumeci, Giambalvo, Cardinale A., Cardinale F., Andrè. All. Davide Pischedda, Assistente Vecchi

Barcellona: Preci, Saraò, Varotta, Carnazza, Spanò, De Simone, Barbera, Calivà, De Paoli, Lanari, Munafò, Molino, Siracusa. All. Guido Restanti

Queste le splendide foto della fotografa Valeria Catanese