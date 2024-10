La Diocesi di Cefalù forma nuovi ministri: un percorso di fede e crescita

La Diocesi di Cefalù ha indetto un nuovo corso di formazione rivolto a coloro che desiderano intraprendere un cammino di servizio all’interno della Chiesa. Il percorso, della durata di un anno, è destinato a formare nuovi ministri laicali, ovvero lettori, accoliti e catechisti, ma è aperto anche a quanti desiderano approfondire la propria fede o qualificare il proprio servizio pastorale.

Il corso, che prenderà il via il 28 ottobre 2024, si articolerà in cinque moduli principali:

Introduzione alla Sacra Scrittura: Un’immersione nei testi biblici per comprendere i fondamenti della fede.

2. Introduzione alla Liturgia: Un approfondimento dei riti e dei sacramenti, per vivere in modo più consapevole la celebrazione eucaristica.

3. Introduzione alla Teologia: Un percorso per conoscere le tappe fondamentali del pensiero teologico e il significato del Credo.

4. Introduzione alla Catechesi: Un modulo dedicato agli strumenti e alle metodologie per annunciare il Vangelo ai bambini, ai giovani e agli adulti.

5. Magistero post-conciliare: Un’analisi dei documenti del Concilio Vaticano II e dei pontefici successivi, per comprendere l’insegnamento della Chiesa sui temi più attuali.

A chi è rivolto

Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano mettersi al servizio della comunità cristiana, ma anche a quanti vogliono approfondire la propria fede in modo più sistematico. Sono previsti percorsi specifici per coloro che desiderano ricevere uno dei tre ministeri istituiti dalla Chiesa (lettore, accolito, catechista), ma anche per gli operatori pastorali che vogliono aggiornare le proprie competenze.

Le lezioni si terranno in tre sedi diverse all’interno della Diocesi: Castelbuono, Petralia Sottana e Montemaggiore Belsito. Per partecipare è richiesto un contributo di 10 euro.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web della Diocesi di Cefalù o contattare i numeri indicati nel manifesto 0921 9263388 / 328 7582303

Questo corso rappresenta un’importante opportunità per tutti coloro che desiderano vivere la propria fede in modo più attivo e consapevole. È un invito a mettersi al servizio della comunità, a condividere il proprio cammino di fede con gli altri e a crescere spiritualmente.