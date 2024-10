Vince la Zannella Basket al debutto in DR1

La Prima giornata della Divisione 1 regionale – Qualificazione regala successi per le due formazioni cefaludesi. Sabato sera vittoria del BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. CONTRO A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLONA per 81 – 78. E ieri la vittoria della ASD Zannella Basket (nella foto di Armando Geraci) che ha superato il PATTI BASKET 69 – 58.

Questo il quadro della giornata

POL. DIL. VIRTUS TRAPANI – Multimedica Basket Erice 84 – 79

BARBERA (TP) – MARTELLINI (TP)

BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. – A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON 81 – 78

NIGRO (PA) – CARDINALE (PA)

GREEN BASKET 99 – Ribera Knights Basketball 77 – 71

GUZZARDI (PA) – GRILLO (PA)

ASD Zannella Basket – PATTI BASKET 20/10/24 – 69 – 58

1° Arbitro GUZZARDI MARCO di PALERMO (PA)

2° Arbitro TAGLIAVIA SALVATORE di PALERMO (PA)

Nella prossima giornata

2 Giornata – andata del 2024-10-27



Ribera Knights Basketball – BASKET CEFALU’ 1972 A.S.D. 26/10/24 – 20:00

PAL. COMUNALE – Via Berlinguer RIBERA (AG)



A.S.D. PALLACANESTRO BARCELLON – POL. DIL. VIRTUS TRAPANI 26/10/24 – 18:30

PALALBERTI – Via Napoli C.da Zigari BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)



PATTI BASKET – GREEN BASKET 99 26/10/24 – 18:30

PALASPORT – Via Case Nuove Russo 5/a PATTI (ME)



A.S.D. PANORMUS C.F.G. – ASD Zannella Basket 27/10/24 – 18:00

PALAMANGANO – Via Ugo Perricone Engel, 14 PALERMO (PA)

FIP