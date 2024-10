Sconfitta per la Polisportiva Lascari Cefalù. Tutti i risultati

Quinta vittoria consecutiva tra campionato e coppa, ancora a Lascari per 1-2, per la Don Carlo Misilmeri. Dopo l’iniziale vantaggio di Fazio, ci pensano capitan Cerniglia e Tripoli a ribaltarla. “Capitan Fazio illude realizzando il momentaneo vantaggio che dura solo 4 minuti il tempo che arbitro fischia un rigore molto dubbio per una trattenuta che in realtà era di entrambi in giocatori pareggia Cerniglia .

Secondo tempo occasionissima sui piedi del giovane Gambino che sbaglia un rigore in movimento .Poco dopo su una bella azione sulla fascia sinistra gli ospiti trovano il vantaggio .Sono 4 le sconfitte su 6 partite oggi si poteva raccogliere almeno un punto”.

𝖫’𝖠𝖲𝖣 𝖢𝖺𝗌𝗍𝖾𝗅𝖽𝖺𝖼𝖼𝗂𝖺 𝗍𝗋𝗈𝗏𝖺 𝗂𝗅 𝗉𝗋𝗂𝗆𝗈 𝗌𝗎𝖼𝖼𝖾𝗌𝗌𝗈 𝗌𝗍𝖺𝗀𝗂𝗈𝗇𝖺𝗅𝖾, 𝖻𝖺𝗍𝗍𝖾𝗇𝖽𝗈 𝖼𝗈𝗇 𝗆𝖾𝗋𝗂𝗍𝗈 𝟣-𝟢 𝗂𝗅 𝖢𝖺𝗌𝗍𝖾𝗅𝗅𝖺𝗆𝗆𝖺𝗋𝖾 𝖼𝗈𝗇 𝗎𝗇 𝗀𝗈𝗅 𝖽𝗂 𝖦𝗂𝖺𝗇𝗅𝗎𝖼𝖺 𝖱𝖺𝗂𝖺.

𝖨𝗅 𝖢𝗂𝗍𝗍𝖺̀ 𝖽𝗂 𝖲𝖺𝗇 𝖵𝗂𝗍𝗈 𝖫𝗈 𝖢𝖺𝗉𝗈 𝗆𝖾𝗍𝗍𝖾 𝗂𝗇 𝖿𝗂𝗅𝖺 𝗎𝗇 𝖺𝗅𝗍𝗋𝗈 𝗌𝗎𝖼𝖼𝖾𝗌𝗌𝗈. 𝖡𝖺𝗍𝗍𝗎𝗍𝖺 𝟥-𝟢 𝗅𝖺 𝖲𝗎𝗉𝖾𝗋𝗀𝗂𝗈𝗏𝖺𝗇𝖾 𝖢𝖺𝗌𝗍𝖾𝗅𝖻𝗎𝗈𝗇𝗈, 𝗀𝗋𝖺𝗓𝗂𝖾 𝖺𝗅𝗅𝖾 𝖿𝗂𝗋𝗆𝖾 𝖫𝖺 𝖵𝖺𝗋𝖽𝖾𝗋𝖺, 𝖢𝖺𝗅𝖺𝗀𝗇𝖺 𝖾 𝖠𝗐𝗎𝖺𝗁.

Per la Supergiovane Castelbuono 𝗌𝖾𝗍𝗍𝗂𝗆𝗈 𝗉𝗈𝗌𝗍𝗈 𝗂𝗇 𝖼𝗅𝖺𝗌𝗌𝗂𝖿𝗂𝖼𝖺 𝖺 𝗊𝗎𝗈𝗍𝖺 𝟫 𝗉𝗎𝗇𝗍𝗂 𝗂𝗇 𝟨 𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝗍𝖾.

Il C. di Gela ha dominato la sua partita, sconfiggendo Parmonval con un netto 4-0.

San Giorgio Piana ha battuto Marsala per 1-0.

Oratorio S. Ciro e Giorgio e Acc. Trapani si sono divisi la posta in palio, pareggiando 1-1.

Folgore Castelvetrano ha ottenuto una convincente vittoria per 2-0 contro Partinicaudace.

Infine, Unitas Sciacca e Athletic Club Palermo si sono separate sull’1-1.

Classifica