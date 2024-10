Dalla Diocesi di Cefalù un sussidio per la Festa dei Santi “C’entra la GIOIA”

Ormai da qualche settimana gli oratori della Diocesi di Cefalù hanno avuto modo di iniziare a percorrere il nuovo anno pastorale, e dunque di mettersi in cammino verso il Giubileo del 2025, un invito a riscoprire la fede in Dio, fonte viva di Speranza e nostra vera GIOIA. La seconda tappa del Giubileo ci parla proprio della GIOIA PIENA, cioè di quella gioia che è garanzia dell’amore che si spende.

La gioia che il cristiano è chiamato a vivere e scoprire nella vita di ogni giorno, e che alle volte comporta anche fatiche e sacrifici.

“La stessa gioia che hanno sperimentato e vissuto i Santi che conosciamo, quella che segue la ragione del cuore che si sente leggero, non appesantisce né gli altri, né se stessi, ma vive la semplicità e l’umiltà di stare dentro le cose. Quella gioia che si può vivere solo quando si è fatta esperienza concreta di Cristo, e a partire da quell’incontro si è scelto di seguirlo sulla via della santità”.

L’Equipe diocesana del Forum Oratori in collaborazione con l’Oratorio San Guglielmo di Castelbuono ha preparato un sussidio per la Festa dei Santi “C’entra la GIOIA” con la proposta di uno schema che ci conduca sinodalmente, partendo dal gioco e proseguendo con l’attività manuale e la preghiera ad essa collegata, a festeggiare e ricordare la gioia della Santità.

SCARICA QUI IL SUSSIDIO.