La città di Cefalù dedica una via all’architetto Pasquale Culotta

La città di Cefalù si prepara a rendere omaggio a una delle figure più illustri della sua storia culturale: l’architetto Pasquale Culotta. In occasione del quarto anniversario della sua scomparsa, l’Amministrazione comunale ha organizzato una serie di eventi per celebrare il suo lascito e la sua profonda influenza sul tessuto urbano.

Il fulcro della giornata del 9 Novembre, ore 10.30, sarà l’intitolazione di una via a Pasquale Culotta. Il tratto di strada compreso tra via Verga e via Giglio porterà d’ora in poi il nome dell’architetto, a testimonianza del profondo legame che lo univa alla città e del suo impegno per la valorizzazione del patrimonio architettonico e culturale di Cefalù.

In concomitanza con l’intitolazione della via, verrà inaugurata una mostra dedicata ai disegni di Pasquale Culotta. Curata dalle figlie Tania e Federica, l’esposizione offrirà un’ampia panoramica dell’opera dell’architetto, con particolare attenzione ai suoi progetti per le città di tutto il mondo. La mostra si terrà presso l’Ottagono di Santa Caterina, all’interno del Palazzo di Città, dal 9 al 22 novembre. Introduzione alle ore 17.00.

Inaugurazione ore 18.30.

La giornata sarà un’occasione per ripercorrere la figura di Pasquale Culotta e il suo contributo all’architettura contemporanea. Interverranno alla cerimonia il sindaco Daniele Tumminello, il presidente del Consiglio comunale Francesco Calabrese e numerosi esperti del settore, tra cui il professor Andrea Sciascia del Dipartimento di Architettura di Palermo e l’architetto Iano Monaco, presidente dell’Ordine degli Architetti di Palermo.

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale rappresenta un importante riconoscimento del valore dell’opera di Pasquale Culotta e un invito a continuare a valorizzare il suo pensiero e le sue realizzazioni. L’architetto, infatti, ha sempre considerato l’architettura come un mezzo per migliorare la qualità della vita delle persone e per creare spazi che fossero in grado di raccontare la storia e l’identità di un luogo.