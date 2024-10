Regolamentazione rilascio tipologie di pass modifica Ordinanza del Sindaco di Cefalù

Ritenuto necessario, al fine di agevolare la mobilità delle persone disabili, consentire ai

possessori di apposito contrassegno il transito nella Z.T.L comunicando un numero di targa;

nonché di consentire il transito nella Z.T.L ai veicoli appartenenti ai sacerdoti della Diocesi di

Cefalù al fine di raggiungere gli uffici della Curia sita in Piazza Duomo;

Tenuto conto della necessità di modificare le modalità di transito nella Z.T.L. per le tipologie

di pass cornice gialla fondo bianco e ai possessori dei pass per disabili;

si dispone

La lettera “d” dell’Ordinanza del Sindaco n.2 del 17.01.2024 è così sostituita:

“nelle aree in cui viene attivata la Zona a Traffico Limitato il transito è consentito ai

possessori di contrassegno per disabili residenti nel territorio comunale che potranno

comunicare un numero di targa da inserire nella lista bianca, nel caso contrario dovranno

comunicare ogni singolo transito”. Dopo la lettera “m” dell’Ordinanza del Sindaco n.2 del 17.01.2024 è aggiunta la lettera “n”:

“ai veicoli di proprietà dei sacerdoti appartenenti alla Diocesi di Cefalù per l’esercizio

dell’attività pastorale verrà rilasciato apposito pass cornice giallo fondo bianco, valevole per il

transito nella Z.T.L. al fine di raggiungere gli uffici della Curia Vescovile in Piazza Duomo di

Cefalù: detto pass avrà validità annuale.