Un largo a Cefalù dedicato a San Giovanni Paolo II

Cefalù ha reso omaggio a una delle figure più importanti della Chiesa cattolica contemporanea. Ieri sera una solenne celebrazione eucaristica presso la Parrocchia Spirito Santo, presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Marciante. Presenti il Sindaco Daniele Tumminello, il Vice sindaco Rosario Lapunzina, che da Sindaco aveva approvato la delibera di intitolazione, e gli assessori Antonio Franco, Francesca Mancinelli e Laura Modaro. QUI LE FOTO

A conclusione della Celebrazione, gli interventi dell’Assessore Antonio Franco che ha illustrato le motivazioni di questo evento e il discorso del Sindaco Daniele Tumminello. Annunciate, con l’occasione le prossime intitolazioni a Pasquale Culotta e Nico Marino.

Poi al cerimonia di scopertura della targa.

Giovanni Paolo II, al secolo Karol Józef Wojtyła, è stato una figura carismatica e influente nel panorama

Eletto Papa nel 1978, Giovanni Paolo II si è distinto per una forte personalità e un’energia contagiosa. La sua origine polacca, in un momento storico segnato dalla Guerra Fredda, lo ha reso un simbolo di speranza e di libertà per i popoli dell’Est Europa. I suoi numerosi viaggi apostolici, che lo hanno portato in ogni continente, hanno contribuito a rafforzare il dialogo interreligioso e interculturale.

Giovanni Paolo II ha sempre sottolineato l’importanza del dialogo tra le diverse religioni e culture. La sua enciclica Veritatis Splendor è un esempio della sua profonda riflessione sulla verità e sulla moralità. Inoltre, il Papa polacco ha promosso la causa della beatificazione e della canonizzazione di numerosi martiri, tra cui i martiri di Auschwitz.

Un altro aspetto caratteristico del pontificato di Giovanni Paolo II è stato il suo forte legame con i giovani. Le Giornate Mondiali della Gioventù, da lui istituite, sono diventute un appuntamento fisso per milioni di giovani da tutto il mondo.

Il Papa ha saputo parlare ai giovani con un linguaggio semplice e diretto, trasmettendo loro un messaggio di speranza e di impegno per un mondo migliore.

La morte di Giovanni Paolo II, avvenuta nel 2005, ha suscitato un grande cordoglio in tutto il mondo. Il suo pontificato è stato uno dei più lunghi della storia della Chiesa e la sua figura continua ad essere oggetto di studio e di riflessione.

L’eredità di Giovanni Paolo II è viva e presente nella Chiesa di oggi, che continua a ispirarsi al suo insegnamento e al suo esempio.