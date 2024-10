Educazione alla Legalità Economica: la Guardia di finanza fra gli studenti del Liceo artistico

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in collaborazione con la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Palermo, ha recentemente tenuto una giornata formativa dedicata all’“Educazione alla Legalità Economica”. L’incontro, parte del progetto nazionale, si è svolto al Liceo Artistico “Jacopo del Duca-Bianca Amato” di Cefalù e ha coinvolto gli studenti delle classi terze e quarte, con la presenza del Dirigente Scolastico e del Comandante della Guardia di Finanza della Tenenza di Cefalù. A arlare con gli studenti il comandante della Tenenza della Guardia di finanza di Cefalù, Vincenzo Targia, e il maresciallo Anna Cirella della Sezione Operativa Volante Compagnia Bagheria.

Promuovere la Legalità Economica nelle Scuole

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio programma educativo promosso dalla Guardia di Finanza in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Il progetto mira a diffondere il valore della legalità economica tra i giovani e a sensibilizzarli sui temi della sicurezza e della tutela dei diritti civici, approfondendo le conseguenze degli illeciti fiscali e della corruzione sull’intera società.

Gli Obiettivi della Giornata

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di fornire agli studenti conoscenze pratiche e teoriche sul concetto di legalità economica, facendo comprendere come l’adesione a norme fiscali e finanziarie non sia solo un obbligo legale, ma anche una responsabilità civile e sociale. La partecipazione attiva e l’interesse dimostrato dagli studenti hanno confermato il valore educativo di questa esperienza formativa.

I Temi affrontati: dall’evasione fiscale alle frodi internazionali

Durante la giornata, gli esperti della Guardia di Finanza hanno trattato vari temi di rilevanza sociale, tra cui:

Evasione Fiscale : il fenomeno dell’evasione e le sue conseguenze per la collettività.

: il fenomeno dell’evasione e le sue conseguenze per la collettività. Spreco di Denaro Pubblico : come lo spreco di risorse pubbliche influenzi negativamente i servizi disponibili per i cittadini.

: come lo spreco di risorse pubbliche influenzi negativamente i servizi disponibili per i cittadini. Lotta al Lavoro e all’Impresa Sommersa : i rischi e le penalità per coloro che operano nell’irregolarità economica.

: i rischi e le penalità per coloro che operano nell’irregolarità economica. Diritto d’Autore e Contraffazione : come il rispetto dei diritti intellettuali protegga l’economia e la creatività nazionale.

: come il rispetto dei diritti intellettuali protegga l’economia e la creatività nazionale. Illeciti nel Settore delle Sostanze Stupefacenti : il controllo e la repressione del traffico illecito come misura di tutela della salute pubblica.

: il controllo e la repressione del traffico illecito come misura di tutela della salute pubblica. Frodi al Bilancio Nazionale ed Europeo: l’importanza della trasparenza nell’utilizzo dei fondi pubblici a livello nazionale e internazionale.

Il Futuro dell’educazione alla legalità economica

Il progetto “Educazione alla Legalità Economica” rappresenta un elemento fondamentale nella formazione dei giovani, che saranno i cittadini e i professionisti del futuro. Iniziative come quella realizzata a Cefalù testimoniano l’impegno della Guardia di Finanza e del MIUR nel contrastare l’illegalità economica e nel promuovere la cultura della legalità.

Conclusioni

In un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, la conoscenza delle norme di legalità economica e la consapevolezza delle proprie responsabilità civiche sono elementi cruciali per una società sostenibile e sicura. Le giornate formative come quella svoltasi al Liceo Artistico “Jacopo del Duca-Bianca Amato” costituiscono un’opportunità preziosa per formare giovani cittadini consapevoli, fornendo loro strumenti di comprensione e difesa contro i fenomeni di illegalità che minano la società.