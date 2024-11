Socializza gli articoli

Assegnate dalla Giunta Sportiva ACI le titolazioni per la prossima stagione sportiva. Confermate le sette tappe per il CIAR Sparco e sei per il CIRT, con una rotazione ciascuna. Novità per il TIR e la Finale Nazionale Coppa Italia Rally, cresce la Coppa Rally di Zona.

La Giunta Sportiva dell’Automobile Club d’Italia ha approvato le proposte della Commissione Rally ACI Sport per quanto riguarda le titolazioni delle serie 2025. Sono state quindi assegnate dalla Federazione le validità della prossima stagione sportiva per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, il Campionato Italiano Rally Terra, il Trofeo Italiano Rally e la Coppa Rally di Zona, oltre alla Finale Nazionale Coppa Italia Rally.

Di seguito viene riportato il dettaglio per ciascuna serie ACI Sport 2025 mentre, come di consueto, restano da definire i calendari, l’ordine e le date di ciascuna gara titolata.

CIAR SPARCO 25

Confermate le sette tappe complessive, con sei risultati utili, per il Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco che anche nel 2025 si svolgerà interamente sul sfondo in asfalto. Una rotazione prevista nelle titolazioni, con l’ingresso del Rally del Lazio in sostituzione del Rally 1000 Miglia. Come possibile riserva indicato il Rallye San Martino di Castrozza e Primiero.

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO RALLY SPARCO 2025**

48° RALLY IL CIOCCO E VALLE DEL SERCHIO

43° RALLY DUE VALLI

109^ TARGA FLORIO (coefficiente 1,5)

19° RA RALLY REGIONE PIEMONTE

RALLY DI ROMA CAPITALE

72° RALLYE SANREMO

RALLY DEL LAZIO

*La gara che verrà indicata come ultima del calendario avrà il coefficiente di punteggio 1,5.

** Il Rallye San Martino di Castrozza e Primiero sarà la possibile riserva.

CIRT 25

Saranno sempre sei le tappe e cinque i risultati utili per assegnare i titoli nel Campionato Italiano Rally Terra 2025. È solamente una la novità anche per i polverosi, con il ritorno della validità per una tappa del Rally Italia Sardegna, al posto del Rally delle Marche. Anche in questo caso, come per il CIAR Sparco, l’ultima gara posizionata nel calendario avrà il coefficiente maggiorato.

CAMPIONATO ITALIANO RALLY TERRA 2025*

4° RALLY CITTA’ DI FOLIGNO

XVI° RALLY DELLA VAL D’ORCIA

32° RALLY ADRIATICO

53° SAN MARINO RALLY

22° RALLY DEI NURAGHI E DEL VERMENTINO

RALLY ITALIA SARDEGNA (solo una tappa)

*La gara che verrà indicata come ultima del calendario avrà il coefficiente di punteggio 1,5.

TIR 25

Rinnovato il Trofeo Italiano Rally che si svilupperà su un totale di 9 gare, una in più rispetto alla stagione appena conclusa. Tre novità in questo caso, a seguito della promozione del Lazio e del mancato inserimento a calendario del Lana, oltre alla gara aggiuntiva, che hanno fatto spazio all’ingresso del Rally Valli Ossolane e alla Coppa Valtellina, entrambe all’esordio in questa serie, oltre al ritorno del Rally 1000 Miglia.

Completamente rivoluzionato anche il format del trofeo, che prevede una nuova suddivisione in due gironi (Girone A e Girone B) da tre gare ciascuno, più tre gare aggiuntive a coefficiente maggiorato, compresa l’ultima.

TROFEO ITALIANO RALLY 2025*

41° RALLY DELLA MARCA

57° RALLY DEL SALENTO

48° RALLY 1000 MIGLIA

44° RALLY TROFEO VILLA D’ESTE ACI COMO

45° RALLYE SAN MARTINO DI CASTROZZA E PRIMIERO

61° RALLY VALLI OSSOLANE

38° RALLY PIANCAVALLO

42° RALLY CITTA’ DI BASSANO

68^ RALLY COPPA VALTELLINA

*La gara che verrà indicata come ultima del calendario avrà il coefficiente di punteggio 1,5.

COPPA ITALIA E CRZ 25

Lievita il calendario della Coppa Rally di Zona, che il prossimo anno comprenderà in tutto 59 gare nella stagione regolare, più la Finale unica che troverà nuova sede in Sicilia nel Rally Tirreno-Messina. Saranno sempre 10 le Zone che comporranno l’Italia dei rally.

FINALE NAZIONALE COPPA ITALIA RALLY 2025

22° RALLY TIRRENO-MESSINA

COPPA RALLY DI ZONA 2025

COPPA RALLY DI 9^ ZONA

109^ TARGA FLORIO (coeff. 1,5)

25° RALLY DEI NEBRODI

23^ RALLY DI CALTANISSETTA

10° TINDARI RALLY

18° RALLY VALLE DEL SOSIO

RALLY DI TAORMINA*

*subordinato al rapporto ispettivo, gara ancora da svolgere alla data di pubblicazioni del documento.