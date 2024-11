Istituzione divieti nella via Giuseppe Giglio di Cefalù per manifestazione

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 232 del 07.11.2024 con la quale viene

concesso il patrocinio in favore della FIDAPA di Cefalù per la realizzazione del progetto

“Giardino della pace, del rispetto, della cura e della gentilezza”, da realizzarsi dalle ore 10:00

alle ore 12:00 del giorno 20 novembre p.v. nel tratto antistante il plesso scolastico “Nicola

Botta” ubicato nella via Giuseppe Giglio, in occasione della giornata Internazionale

dell’Infanzia e dell’Adolescenza;

Ritenuto opportuno istituire il divieto di transito per tutti i veicoli nella via Giuseppe Giglio al

fine di garantire le condizioni di sicurezza e la buona riuscita dell’evento;

Visto l’art. 7 del Codice della Strada;

A parziale e momentanea modifica delle vigenti ordinanze che disciplinano il transito e la

sosta dei veicoli nel territorio comunale;

Si dispone

NELLA VIA GIUSEPPE GIGLIO

è istituito divieto di transito per tutti i veicoli ore 10:00 alle ore 12:00 del 20.11.2024 e

comunque fino a cessate esigenze;

Ai contravventori ai divieti sopra indicati saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti

norme del Codice della Strada.