Il campionato 2024 di Formula 1 con il Gran Premio di Las Vegas, primo appuntamento del triple header che concluderà la stagione. Appuntamento giovedì con la conferenza stampa dei piloti, alle 12, per poi attendere la notte tra giovedì e venerdì per i primi giri in pista, con la prima sessione di prove libere in programma alle 3.30 e la seconda alle 7 del mattino. Nella notte tra venerdì e sabato, alle 3.30, l’ultima sessione di libere prima delle qualifiche, in programma alle 7. Domenica la gara che può già assegnare il titolo a Max Verstappen, in esclusiva live dalle 7 su Sky.

GP Las Vegas 2024, programma LIVE su Sky

Venerdì 22 novembre

03:30-04:30 Prove Libere 1

07:00-08:00 Prove Libere 2

Sabato 23 novembre

03:30-04:30 Prove Libere 3

07:00-08:00 Qualifiche

Domenica 24 novembre

07:00 Gara



Nel fine settimana anche il finale di stagione del WRC con il Rally di Giappone. Appuntamento a partire da giovedì, con la prima tv stage alle 10.55. Venerdì sera, alle 23.55, tv stage 2, mentre alle prime ore di sabato, alle 4.55, la tv stage numero 3. Domenica notte, alle 00.25, la quarta tappa, mentre alle 6 la powerstage conclusiva.