“Sto alla porta e busso”: un Avvento di Speranza con il nuovo sussidio della Diocesi di Cefalù

La Diocesi di Cefalù si prepara a illuminare il cammino di catechisti, animatori e famiglie con un nuovo strumento dedicato al tempo di Avvento 2024. È disponibile nelle librerie “Sto alla porta e busso… la gioia della Speranza”, il sussidio curato dalla Commissione Sussidi della diocesi siciliana e pubblicato dalla casa editrice Il Pozzo di Giacobbe. Un’opera innovativa e interattiva, pensata per coinvolgere ragazzi e famiglie in un percorso di fede ricco di significati.

Il sussidio prende ispirazione dalla Bolla con cui Papa Francesco ha indetto il Giubileo Ordinario del 2025, dedicato al tema della speranza. Non a caso, il simbolo della “porta” diventa il filo conduttore del percorso, evocando fiducia, ospitalità e accoglienza. Un omaggio che si riflette anche nella copertina, che raffigura la suggestiva Porta Pescara di Cefalù, un simbolo fortemente legato al territorio e al significato spirituale del progetto.

Il percorso è strutturato su cinque settimane, con proposte calibrate per diverse fasce d’età, permettendo ai bambini e ai ragazzi di vivere l’Avvento non solo durante il catechismo, ma anche nella celebrazione eucaristica domenicale e nei momenti di condivisione familiare. Ogni settimana offre schede e attività pensate per stimolare la riflessione e l’interazione, rendendo le parrocchie e le case luoghi di crescita spirituale.

L’ambientazione scelta per il cammino è quella di un villaggio natalizio in festa, dove le porte si aprono per accogliere e rivelare il vero significato del Natale. Una metafora che trasmette l’importanza dell’incontro e della condivisione.

Come in altre iniziative della Diocesi di Cefalù, anche questo sussidio si distingue per la sua componente interattiva. Grazie all’uso dei QR code, è possibile accedere a contenuti extra che arricchiscono il percorso, offrendo ulteriori spunti per attività e riflessioni.

Le illustrazioni originali dell’artista Simone Maraffa completano il progetto, rendendo le pagine vive e coinvolgenti. Le immagini, pensate per accompagnare i laboratori e le attività proposte, aggiungono un tocco di creatività che rende l’Avvento un tempo gioioso e speciale per tutte le età.

Con “Sto alla porta e busso… la gioia della Speranza”, la Diocesi di Cefalù offre una guida preziosa per vivere l’Avvento con profondità e leggerezza, unendo tradizione e innovazione. Un’opera che invita a trasformare questo tempo di attesa in un cammino di riflessione, crescita e accoglienza, nel segno di una speranza che si apre a tutti, come una porta spalancata verso il Natale.