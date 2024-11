Lascari (PA) 21 Novembre 2024 il Signore ha chiamato a sé Giuseppa

Di Fazio in D’Angelo . La salma si trova presso la propria abitazione in Via Teodoro Lascari , 45 a Lascari. I Funerali avranno luogo Venerdì 22 Novembre 2024 alle ore 15:00 nella Parrocchia San Michele Arcangelo di Lascari (PA). Seguirà la sepoltura nel cimitero di Lascari (PA).