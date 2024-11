Cefalù in festa per Santa Cecilia: la banda celebra la patrona della musica

Cefalù si prepara a celebrare Santa Cecilia, patrona della musica, con due giornate ricche di eventi organizzate dall’Associazione Banda Santa Cecilia. Un appuntamento atteso che coinvolgerà l’intera comunità, unendo arte, fede e tradizione. Tre momenti speciali scandiranno i festeggiamenti, invitando cittadini e visitatori a immergersi nell’armonia delle note e nella spiritualità della ricorrenza.

Il concerto: un omaggio musicale a Santa Cecilia

Il primo evento si terrà domani, venerdì 22 novembre, alle ore 19:30 presso la palestra San Giovanni Paolo II della parrocchia dello Spirito Santo. Qui, la Banda Santa Cecilia, diretta dal maestro Giuseppe Testa, offrirà un concerto che si preannuncia emozionante e coinvolgente. Un’occasione unica per apprezzare il talento e la passione dei musicisti che da anni rappresentano un orgoglio per Cefalù, portando in ogni nota la storia e l’identità della città.

La celebrazione religiosa: fede e musica si incontrano

Domenica 24 novembre, i festeggiamenti entreranno nel vivo con la celebrazione della Santa Messa alle ore 10:00 presso la Chiesa di San Francesco. Un momento di raccoglimento e spiritualità, arricchito dalla presenza della banda che accompagnerà con le sue melodie i momenti liturgici, rendendo omaggio a Santa Cecilia e al legame indissolubile tra musica e fede.

La sfilata: la banda anima il centro storico

A conclusione della giornata, alle ore 11:00, la Banda Santa Cecilia sfilerà per le vie del centro storico di Cefalù. Una tradizione che trasforma le strade della città in un palcoscenico a cielo aperto, dove le melodie della banda riecheggiano tra gli antichi edifici, coinvolgendo cittadini e turisti in un’atmosfera di festa e gioia condivisa.

Un invito aperto a tutta la comunità

L’Associazione Banda Santa Cecilia invita tutti i cittadini a partecipare a questi eventi, per celebrare insieme la patrona della musica e condividere momenti di arte, fede e convivialità. La festa di Santa Cecilia è un’occasione per riscoprire il valore della tradizione musicale, che unisce e arricchisce l’intera comunità.

Non mancate a questo appuntamento: lasciatevi trasportare dalla magia della musica e dall’energia della Banda Santa Cecilia di Cefalù!