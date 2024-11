Cefalù dice no alla violenza sulle donne. Un ricco programma di eventi.

Il Comune di Cefalù, in collaborazione con diverse associazioni, organizza una serie di eventi per celebrare la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. Le iniziative si svolgeranno da oggi, 23 novembre, al 27 novembre 2024 e comprenderanno spettacoli teatrali, dibattiti e incontri formativi.

Nel Teatro comunale “Salvatore Cicero”

23 novembre: “Otello e Desdemona o del femminicidio” al Teatro Cicero, un adattamento dell’opera shakespeariana che affronta il tema della violenza di genere.

24 novembre: “Luci e sogni IV edizione” al Teatro Cicero, una rassegna artistica a cura dell’Associazione Nati per Vincere.

Incontri e dibattiti:

25 novembre: “La violenza economica nelle relazioni affettive” presso la Sala delle Capriate del Comune di Cefalù, un incontro per approfondire il tema della violenza economica e fornire strumenti per l’autonomia.

27 novembre: Presentazione del progetto FIDAPA “Per favore ascoltami” presso la Sala delle Capriate del Comune di Cefalù, un’iniziativa che coinvolge gli studenti delle scuole primarie per sensibilizzare sul tema della violenza di genere.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza a partecipare agli eventi e a contribuire a costruire una comunità sempre più libera e solidale.

Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne

L’impegno della città

Eventi ed iniziative Cefalù 2024

Sabato 23 novembre

Teatro Cicero ore 19:00

Otello e Desdemona o del Femminicidio

Da W. Shakespeare.

Con Santi Cicardo ed Enrica Volponi Spena

Luci: Andrea Saitta; ambienti video Leonardo Bruno

Regia Santi Cicardo

Officine Teatrali quintArmata/casa teatro

Domenica 24 novembre

Teatro Cicero ore 18:00

Luci e Sogni IV edizione

A cura dell’Ass. Nati per Vincere-in volo come aquile

Direttore artistico: Marisa Rubino

Presentatrice: Daniela Martino

Lunedì 25 novembre

Sala delle Capriate Comune di Cefalù

La violenza economica nelle relazioni affettive

Analisi e strumenti di autonomia

Saluti istituzionali:

Prof. Daniele Tumminello Sindaco di Cefalù

Avv. Francesco Calabrese Presidente del Consiglio

Dott.ssa Laura Modaro Assessora alle Pari Opportunità

Cap. Antonio Peluso Comandante Compagnia dei Carabinieri di Cefalù

Lgt. Ignazio Piraino Comandante Stazione dei Carabinieri di Cefalù

V.Q. Dott. Francesco Virga Commissariato di P.S. di Cefalù

Interverranno:

Maria Grazia Patronaggio Socia de Le Onde ETS e coord. Spazio GAJA

Simone Lucido Pres. NEXT-Nuove Energie X il Territorio

Anna Sferrazza Resp. Terr. per la Sicilia UNIGENS

Giuseppa Sparacino Ref. UNIGENS

Progetto LILLI-Libere di scegliere, Libere di Essere accolte, Libere di Lavorare

Mercoledì 27 novembre

Sala delle Capriate Comune di Cefalù ore 9:00

Saluti istituzionali:

Prof. Daniele Tumminello Sindaco di Cefalù

Avv. Francesco Calabrese Presidente del Consiglio

Dott.ssa Laura Modaro Assessora alle Pari Opportunità

Prof. Antonio Franco Assessore alle Politiche Culturali

Presentazione del progetto della FIDAPA Sez. di Cefalù

“PER FAVORE ASCOLTAMI”

Parteciperanno:

Prof.ssa Rosaria Fiumara Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Nicola Botta

Degli alunni delle quinte classi della Scuola Primaria

Del curatore e dei coautori del Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico”

Dott. Andrea Giostra, Avv. Rosa Maria Sciortino, Avv. Luigi Spinosa, Dott.ssa Viviana Canova

FIDAPA Sezione di Cefalù

Con la Partecipazione di Fidapa Cefalù, Le Onde ETS, Nati per Vincere-in volo come aquile, NEXT-Nuove Energie X il Territorio, UNIGENS, Progetto LILLI, Istituto Comprensivo Nicola Botta