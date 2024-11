Volley Serie D Femminile – Girone A: Trasferta difficile per la Kepha di Cefalù

Volley Serie D Femminile – Girone A: Programma e Classifica della 5ª Giornata

La Serie D Femminile di pallavolo è pronta a offrire un altro fine settimana di emozioni con la 5ª giornata del Girone A. Ecco il programma completo delle gare e la situazione aggiornata della classifica.

Calendario delle Partite – 5ª Giornata

Ecco tutte le sfide in programma per il weekend del 23-24 novembre 2024:

23/11/24, ore 16:30

G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. vs ASD Primula

23/11/24, ore 18:30

Pomaralva vs Mediterranea Serramenti Aragona

24/11/24, ore 16:00

APD CEGAP vs Jingle Kepha 2.0

24/11/24, ore 16:30

A.C.D.S. Capacense vs Medtrade Volley Palermo

24/11/24, ore 18:00

Volley Land & Dolce Carollo vs Palermo Mondello Volley

ASD Volley Sport Alcamo vs US. Volley Bagheria

Classifica Aggiornata

Dopo quattro giornate, la classifica del Girone A vede le squadre contendersi la vetta in un campionato equilibrato e ricco di sorprese:

1 Pomaralva 12

2 Mediterranea Serramenti Aragona 12

3 US. Volley Bagheria 10

4 ASD Primula 9

5 Palermo Mondello Volley 8

6 A.C.D.S. Capacense 6

7 APD CEGAP 6

8 Medtrade Volley Palermo 4

9 Volley Land & Dolce Carollo 3

10 ASD Volley Sport Alcamo 2

11 Jingle Kepha 2.0 0

12 COM.FER. Palermo 0

13 G.S. Pallavolo 2000 A.S.D. 0



La Pomaralva e la Mediterranea Serramenti Aragona condividono la vetta con 12 punti ciascuna, ma dovranno difendersi dagli attacchi delle inseguitrici. Occhi puntati sullo scontro tra Pomaralva e Mediterranea, che potrebbe confermare una delle due squadre al primo posto.

Anche US. Volley Bagheria e ASD Primula sono in corsa per le posizioni alte della classifica, mentre le squadre nella parte bassa cercano punti preziosi per rilanciarsi.

Segui tutti gli aggiornamenti sulle partite e scopri i risultati in tempo reale per non perdere nemmeno un set di questa entusiasmante stagione.