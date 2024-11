Calcio Eccellenza Sicilia: la Polisportiva Lascari Cefalù in cerca di punti pesanti

La stagione calcistica entra nel vivo con l’11ª giornata del campionato di Eccellenza Sicilia – Girone A, in programma domenica 24 novembre 2024. Le sfide di questa domenica promettono emozioni e colpi di scena, con partite che potrebbero incidere sulla classifica e sugli equilibri del torneo.

Programma delle partite – 11ª giornata

Ore 14:30

Accademia Trapani vs Don Carlo Lauri Misilmeri

Athletic Club Palermo vs Parmonval

Città di San Vito Lo Capo vs Lascari – Cefalù

Folgore Calcio Castelvetrano vs Casteldaccia

San Giorgio Piana vs Partinicaudace

Ore 14:45

Unitas Sciacca Calcio vs Marsala 1912

Ore 15:00

Oratorio S. Ciro e Giorgio vs Città di Gela

Supergiovane Castelbuono vs Castellammare Calcio 94

La classifica aggiornata prima della giornata

Con un campionato sempre più avvincente, l’Athletic Club Palermo guida la classifica con 24 punti e un’imbattibilità che lo rende il favorito di questa fase della stagione. Alle sue spalle, il Don Carlo Lauri Misilmeri segue con 21 punti, tallonato dal Città di Gela con 20 punti.

Nelle zone calde della classifica, l’Accademia Trapani e il Casteldaccia cercano punti preziosi per risalire, mentre Lascari – Cefalù chiude a quota 5 punti, in una situazione difficile.

Classifica completa

Athletic Club Palermo – 24 punti (10G, 7V, 3N, 0P)

Don Carlo Lauri Misilmeri – 21 punti (10G, 7V, 0N, 3P)

Città di Gela – 20 punti (10G, 6V, 2N, 2P)

Unitas Sciacca Calcio – 19 punti (10G, 5V, 4N, 1P)

San Giorgio Piana – 16 punti (9G, 4V, 4N, 1P)

Partinicaudace – 15 punti (10G, 4V, 3N, 3P)

Castellammare Calcio 94 – 14 punti (10G, 4V, 2N, 4P)

Marsala 1912 – 12 punti (10G, 3V, 3N, 4P)

Città di San Vito Lo Capo – 11 punti (10G, 2V, 5N, 3P)

Parmonval – 11 punti (10G, 2V, 5N, 3P)

Supergiovane Castelbuono – 11 punti (10G, 3V, 2N, 5P)

Accademia Trapani – 10 punti (10G, 3V, 1N, 6P)

Casteldaccia – 10 punti (10G, 3V, 1N, 6P)

Oratorio S. Ciro e Giorgio – 9 punti (9G, 2V, 3N, 4P)

Folgore Calcio Castelvetrano – 8 punti (10G, 2V, 2N, 6P)

Lascari – Cefalù – 5 punti (10G, 1V, 2N, 7P)

Partite clou da seguire

Athletic Club Palermo vs Parmonval: il Palermo, leader della classifica, punta a mantenere la vetta contro un Parmonval affamato di punti.

Unitas Sciacca Calcio vs Marsala 1912: scontro di alta classifica con punti cruciali in palio per entrambe le squadre.

Oratorio S. Ciro e Giorgio vs Città di Gela: il Gela, terzo in classifica, non può permettersi passi falsi.

Non perdetevi i risultati e gli aggiornamenti live su tuttocampo.it.

L’11ª giornata dell’Eccellenza Sicilia – Girone A promette spettacolo e sorprese. Seguiteci per tutti i risultati, le analisi post-gara e le novità su questo avvincente campionato regionale.