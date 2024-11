A Cefalù una voce contro la violenza di genere. L’iniziativa dei Lions Club Cefalù

Il Lions Club Cefalù si unisce alla lotta contro la violenza di genere con un evento organizzato dal Lions Club Cefalù, in collaborazione con l’IIS “Jacopo del Duca-Diego Bianca Amato”. L’iniziativa, dal titolo provocatorio “Mia moglie è un armadio… quando a volte le cose non sono come sembrano”, si terrà lo scorso lunedì 25 novembre alle ore 12:00 nell’Aula Magna dell’Istituto.

L’evento, inserito nell’ambito delle attività del Distretto 108Yb a.s. 2024-2025 guidato dal Governatore Prof. Dott. Mario Palmisciano, intende sensibilizzare gli Allievi su un tema ancora troppo attuale e delicato. Il Presidente del Lions Club Cefalù, Dott. Ph. D. Ciro Cardinale, insieme a numerosi ospiti, tra cui la Prof. Antonella Cancila, il Dott. Michele Lacono e l’Avv. Debora Sansone, sottolineano l’importanza di rompere il muro del silenzio e di denunciare ogni forma di abuso.

La scelta di coinvolgere l’Istituto scolastico è stata particolarmente significativa, in quanto permette di raggiungere un pubblico giovane e di promuovere una cultura del rispetto e dell’uguaglianza. Lo spettacolo, con la voce recitante di Damiano Giunta, vuole toccare le corde emotive dei presenti, offrendo una riflessione profonda sulla complessità del fenomeno della violenza di genere.

L’hashtag #lionssicilia ha amplificato la portata dell’iniziativa sui social media, contribuendo a diffondere il messaggio e a creare un dibattito costruttivo.

Con questo evento, il Lions Club Cefalù conferma il suo impegno costante nella promozione di valori positivi e nella difesa dei diritti umani. La lotta contro la violenza di genere è una sfida che coinvolge tutta la comunità e richiede un impegno continuo da parte di tutti.