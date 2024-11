Open Day itinerante a San Mauro Castelverde: screening sanitari gratuiti

L’ASP di Palermo porta un’importante iniziativa di prevenzione a San Mauro Castelverde. I

Martedì 26 novembre, dalle ore 10:30 alle 16:30, presso il Piano San Mauro, si terrà un Open Day itinerante ricco di servizi gratuiti per tutta la cittadinanza.

L’evento, organizzato in collaborazione con i Lions Club di Bagheria, Termini Imerese Host, Termini Imerese Cerere e Lions Club Cefalù, offrirà la possibilità di effettuare numerosi screening di prevenzione:

Screening visivo e logopedico pediatrico: rivolto ai bambini tra i 3 e gli 8 anni.

Prevenzione cardiovascolare: destinata agli over 50.

Screening audiometrico e del diabete: per la diagnosi precoce di queste patologie.

Screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse: Epatite C, Sifilide e HIV.

Vaccinazioni: un’importante opportunità per aggiornare il proprio calendario vaccinale.

Prevenzione del randagismo: con l’impianto gratuito del microchip.

Screening oncologici: per la prevenzione del tumore alla mammella (mammografia per le donne tra i 50 e i 69 anni), del collo dell’utero (Pap-test o HPV test per le donne tra i 25 e i 64 anni) e del colon retto (Sof Test per le persone tra i 50 e i 69 anni).

Sportello amministrativo: per informazioni e chiarimenti.

L’assessore alla Salute del Comune di San Mauro Castelverde, [Nome dell’assessore, se disponibile], ha espresso grande soddisfazione per questa iniziativa: “Siamo felici di ospitare questo Open Day nel nostro comune. La prevenzione è fondamentale per la salute dei cittadini e questa opportunità rappresenta un servizio prezioso per tutta la comunità”.

L’accesso a tutti gli screening è gratuito e diretto. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a: [email protected].

Non perdere questa occasione per prenderti cura della tua salute e di quella dei tuoi cari.