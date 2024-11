Il Basket Cefalù 1972 in casa della Panormus. Riposa la Zannella Basket

Divisione Regionale 1 – Qualificazione: Sfide Clou della 6ª Giornata d’Andata (24 Novembre 2024)

La Divisione Regionale 1 torna protagonista con la 6ª giornata di qualificazione, in programma il weekend del 23-24 novembre 2024. Quattro partite decisive promettono spettacolo, con squadre pronte a lottare per punti fondamentali in vista della fase successiva. Ecco un’analisi delle gare e della classifica aggiornata.

Le Partite della 6ª Giornata

PATTI BASKET vs Multimedica Basket Erice

Data e ora: 23 novembre 2024, ore 18:00

Luogo: Palasport – Via Case Nuove Russo 5/a, Patti (ME)

Il Patti Basket, penultimo in classifica con soli due punti, cerca riscatto contro la Multimedica Basket Erice, fanalino di coda ancora a secco di vittorie. Una sfida tra squadre in difficoltà, ma che potrebbe ribaltare gli equilibri della zona bassa della classifica.

GREEN BASKET 99 vs Pol. Dil. Virtus Trapani

Data e ora: 24 novembre 2024, ore 19:15

Luogo: Palamangano – Via Ugo Perricone Engel, 14, Palermo (PA)

La Virtus Trapani, capolista imbattuta, affronta un Green Basket 99 in crisi di risultati. Con cinque vittorie su cinque, i trapanesi vogliono consolidare il primato, mentre i palermitani cercano di sfruttare il fattore campo per sorprendere la favorita.

Ribera Knights Basketball vs A.S.D. Pallacanestro Barcellon

Data e ora: 24 novembre 2024, ore 18:00

Luogo: PalaEmpedocle R. Moncada – Lungomare Pirandello, Porto Empedocle (AG)

Sfida equilibrata tra due squadre a pari punti (4) in classifica. Ribera Knights e Pallacanestro Barcellon cercano il successo per scalare posizioni e restare in corsa per i playoff.

A.S.D. PANORMUS C.F.G. vs Basket Cefalù 1972 A.S.D.

Data e ora: 24 novembre 2024, ore 17:00

Luogo: Palamangano – Via Ugo Perricone Engel, 14, Palermo (PA)

Derby infuocato al Palamangano! Il Basket Cefalù, secondo in classifica, sfida un Panormus in grande forma. Entrambe le squadre vogliono dimostrare il proprio valore, promettendo emozioni e una battaglia fino all’ultimo secondo.

Classifica Aggiornata al 22 Novembre 2024



1 Pol. Dil. Virtus Trapani 10

2 Basket Cefalù 1972 A.S.D. 8

3 A.S.D. Panormus C.F.G. 6

4 Ribera Knights Basketball 4

5 A.S.D. Pallacanestro Barcellon 4

6 ASD Zannella Basket 4

7 Patti Basket 2

8 Green Basket 99 2

9 Multimedica Basket Erice 0

Nota: La Zannella Basket riposa in questa giornata.

Le gare di questo turno potrebbero delineare scenari interessanti sia per la corsa al titolo sia per la lotta salvezza. Occhi puntati su Virtus Trapani e Basket Cefalù, ma attenzione alle sorprese nei match equilibrati come Ribera Knights vs Pallacanestro Barcellon.

Segui tutti gli aggiornamenti e i risultati della Divisione Regionale 1 per non perdere nemmeno un canestro.