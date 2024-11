Festa della Virgo Fidelis a Cefalù e Petralia Sottana. L’Arma dei Carabinieri ha celebrato al Sua Patrona, Maria Virgo Fidelis.

Cerimonie solenni a Cefalù e Petralia Sottana, sedi dei Comandi Carabinieri nel territorio delle Madonie, e del Parco delle Madonie.

“Oggi i Carabinieri festeggiano la ‘Virgo Fidelis’, patrona dell’Arma. A Petralia Sottana la celebrazione di una Santa Messa alla presenza delle massime autorità locali e provinciali ha sottolineato il valore di questa importante giornata di ricorrenza.

“Voglio esprimere la mia riconoscenza a tutti i Carabinieri in servizio. L’arma costituisce un presidio di legalità oltre che essere simbolo e modello di coerenza e fedeltà alle Istituzioni”, ha dichiarato il Commissario dell’Ente Parco Salvatore Caltagirone presenziando alla cerimonia”.

Nella Cattedrale di Cefalù ha presieduto, S. E. Rev.ma Mons. Giuseppe Marciante. “Questa festa – ha detto nella sua Omelia – possiamo definirla la festa del Si! Anche del vostro Si, è la festa della fedeltà che ci chiama a pensare a tanti nostri si, che abbiamo espresso nella nostra vita. Il Si, anzitutto, alla vita stessa, che si esprime con la cura di sé stessi, non solo quella del corpo ma anche la cura dello spirito. Sono dei Si non sempre facili, ma sempre impegnativi, talvolta faticosi ma che ha aggiunto, “Quanti uomini dell’Arma hanno svolto questo impegno anche nei momenti più ardui e delicati, uomini che non sono indietreggiati, quante testimonianze di eroismo si registrano nella vostra storia, come quella del vicebrigadiere Salvo D’Acquisto di cui c’è in atto il processo di beatificazione, che è stato l’uomo del Si per gli altri, l’uomo di cui fidarsi perché fedele”.