Basket Endas: la Panormus B vince con la Murialdo Aido Cefalù

Basket Endas: la Panormus B vince sulla Murialdo Aido Cefalù nel finale decisivo

Murialdo Aido Cefalù – Panormus B 50-58 (14-14, 31-32, 41-41, 50-58)

Cefalù – La seconda giornata del campionato Endas di basket ha regalato emozioni e intensità nella sfida tra la Murialdo Aido Cefalù e la Panormus B. Una gara equilibrata per tre quarti, ma decisa negli ultimi 10 minuti, con la Panormus B che ha trovato la vittoria per 50-58. “Abbiamo perso tanti rimbalzi in attacco – dice il tecnico De Lise – e sprecato tante occasioni. Dobbiamo lavorare tantissimo. Ma dobbiamo sottolineare lo spirito di amicizia tra le squadre”-

I parziali (14-14, 17-18, 10-9, 9-17) evidenziano l’andamento altalenante della partita: parità fino al 30’, con le squadre ferme sul 41-41, e un crollo finale della Murialdo che ha concesso agli ospiti di prendere il largo.

Le formazioni in campo

Murialdo Aido Cefalù: Rigatuso 3, Arati, Cassata, Maggiore 17, Fiduccia 3, La Plena, Jorghe 9, Cesare 4, Giglio 5, Vicari, Serio 8, Casadei. Allenatore: Francesco De Lise.

Panormus B: Caprera, Favaloro 2, Licata 11, Liotta A., Liotta F. 2, Lombardo 7, Messina 3, Terranova, Mantione 20, Tuzzolino, Cuttitta, Piccione 11. Allenatore: Lombardo.

I momenti chiave

L’incontro è stato segnato dalla scarsa precisione al tiro della Murialdo, che ha registrato percentuali poco brillanti. Inoltre, in difesa ha sofferto troppo sotto canestro, concedendo troppi rimbalzi agli avversari. Nonostante l’impegno, la squadra allenata da Francesco De Lise ha mostrato qualche difficoltà legata a una preparazione ancora incompleta.

Il miglior marcatore della Murialdo è stato Maggiore con 17 punti, seguito da Jorghe (9) e Serio (8). Per la Panormus, spicca la prestazione di Mantione con 20 punti, ben supportato da Licata e Piccione, entrambi a quota 11.

Prossimi impegni e margini di crescita

La Murialdo Aido Cefalù, reduce da due partite casalinghe, si prepara ora alla prima trasferta sul campo del Bagheria. Coach De Lise ha sottolineato i margini di miglioramento della squadra, soprattutto alla luce di un allenamento non ancora al top. “Abbiamo tanto da lavorare, ma siamo fiduciosi che il gruppo possa crescere nelle prossime settimane”, ha dichiarato.

Un finale all’insegna della sportività

Al termine dell’incontro, lo sponsor Taibi della pizzeria Sasà ha offerto pizzette e bibite a tutti i giocatori di casa e avversari, e staff, rafforzando il clima di amicizia e fratellanza che caratterizza il campionato Endas.

La Panormus B conquista così due punti fondamentali, mentre la Murialdo dovrà sfruttare le prossime gare per trovare la prima vittoria stagionale.