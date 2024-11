Tutto pronto per la 4° Edizione di “Luci e Sogni” che si terrà a Cefalù

Domenica 24 novembre alle ore 18 presso il teatro di San Cicero a Cefalù in via Spinuzza, 115 si svolgerà l’evento “Luci e Sogni” in occasione della giornata mondiale contro la violenza.

Luci e Sogni è un evento che oltre a voler dare un messaggio di grande importanza sociale, mette a confronto le fasi di un risveglio dalle violenze attraverso l’arte.

La trama dello spettacolo è presa da una storia vera, di una donna vittima di violenza che ha visto davanti a sé e dentro la morte, senza mai voler mai perdere la fiducia e ritrovare il suo risveglio anche attraverso la fede per realizzare i suoi sogni

L’organizzazione è affidata all’associazione “Nati per vincere, in volo come aquile”del presidente Marisa Rubino che è anche alla direzione artistica dello spettacolo in collaborazione con la vicepresidente della Associazione Sabina Randazzo e Patrizia Marsiglia, supervisore Manager.

Lo spettacolo sarà presentato da Daniela Martino

Tanti ospiti e la presenza di tante eccellenze del panorama artistico siciliano

Lo spettacolo prevede la presenza sul palco dell’attrice regista e direttrice artistica della piccola accademia dei talenti: Simona Rita D’ Angelo con il suo monologo “Marinella” e le voci di Davide lo Coco e Filippo Glorioso

La prima ballerina, Laura Palumbo ballerà sulle note e parole del brano musicale “Risveglio” scritto da Marisa Rubino con le musiche di Angelo Giorgianni .

Il palcoscenico e il foyer del teatro saranno arricchiti dalle opere d’arte degli artisti che attraverso l’arte visiva , di riciclo e la fotografia esprimono un messaggio di rinascita, gli artisti partecipanti: Mauro Pecoraro, Maurizio Conigliaro, Sara leone , Antonio San Carlo e Antonino Cazzetta

Non sono finiti qui i momenti che coinvolgeranno il pubblico in sala, si esibiranno il corpo di ballo diretto da Soraya La Bua, maestra di danza dell’ Academy Balletto di Cefalù con la partecipazione della compositrice violinista e cantante Giovanna Ferrara, inoltre l’intervento poetico di Padre Salvatore Spagnuolo dalla raccolta di poesia “Fragola” .

La moda l’eleganza e la bellezza saranno rappresentate dalla stilista Ivana Todaro, e dalla stilista Belinda Ferraro della B&M Ferraro moda e Maurizio Pezzati.

Sfileranno le volontarie e modelle dell’associazione “Nati Per Vincere in volo come aquile”con le creazioni di Marisa Rubino e i suoi: ” I Fiori di Marisa” accompagnate dai modelli Ottavio Nuccio e Filippo Puntorno.

Una serata ricca di emozioni e di grande interesse artistico. La serata è patrocinata dal Comune di Cefalù. Ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti