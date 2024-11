Il Comune di Cefalù aderisce alla XII Edizione di Illustramente

Patrocinio Comunale per la XII Edizione di Illustramente: al Centro “Giufà e le sue Storie, il Mediterraneo e Oltre”

Il Comune di Cefalù ha ufficialmente concesso il patrocinio gratuito alla XII edizione di Illustramente, il festival dell’illustrazione e della letteratura per l’infanzia, che quest’anno si svolgerà dal 20 al 24 novembre 2024. Il tema centrale sarà “Giufà e le sue storie, il Mediterraneo e oltre”. L’evento coinvolgerà Roma, Palermo e 20 comuni siciliani, accendendo i riflettori sull’importanza della fiaba come strumento culturale universale.

Nato nel 2012 grazie all’iniziativa della Coloré Cooperativa Sociale con sede presso i Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo e diretto artisticamente da Rosanna Maranto, Illustramente è il primo festival in Sicilia dedicato all’illustrazione per l’infanzia. Il suo obiettivo è da sempre quello di valorizzare l’illustrazione per i più piccoli, promuovendo professionalità, crescita culturale e un legame profondo con il territorio.

Negli anni, il festival ha offerto opportunità uniche di formazione e incontro tra artisti di fama internazionale e giovani creativi locali. Ha così trasformato Palermo e la Sicilia in un punto di riferimento per il settore dell’illustrazione.

Nel 2022, il festival ha ampliato la sua portata culturale con la nascita dei “Circoli di lettura di Illustramente”, un’iniziativa che mira a rivitalizzare le biblioteche come crocevia di storie e patrimonio siciliano. Attraverso letture condivise di opere di studiosi come Laura Gonzenbach, Giuseppe Pitrè ed Emma Perodi, i circoli di lettura si propongono di trasformare le fiabe scritte in racconti orali, valorizzando così il ricco patrimonio narrativo siciliano e offrendo nuove opportunità educative e professionali per le giovani generazioni.

In concomitanza con la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (20 novembre), Illustramente promuove il diritto alla fiaba come memoria culturale per bambini e bambine di tutto il mondo. Dal 20 al 22 novembre, il festival proporrà un ricco calendario di eventi che include letture ad alta voce e laboratori creativi nelle biblioteche di Palermo, Trapani, Messina, Agrigento, Roma e altre località.

Il programma si espanderà oltre i confini italiani grazie alla collaborazione con “La Via Europea della Fiaba”, le Ambasciate italiane e gli Istituti Italiani di Cultura all’estero. Questo approccio globale mira a creare un dialogo interculturale, celebrando la narrazione come ponte tra popoli e generazioni.

Il patrocinio del Comune di Palermo per questa edizione non comporta alcun onere finanziario per il bilancio comunale. La Giunta Municipale ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, considerandola un esempio di diffusione culturale inclusiva e partecipativa.

Per maggiori informazioni sulle attività in programma e per partecipare agli eventi, visitate il sito ufficiale di Illustramente o recatevi presso le biblioteche comunali aderenti.

Con un focus su fiabe, illustrazione e lettura, Illustramente conferma la sua missione di promuovere un patrimonio culturale condiviso e di contribuire alla crescita delle nuove generazioni attraverso la magia della narrazione.